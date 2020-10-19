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«Это вы – фашисты, а не мы». 7 шедевральных цитат главы ГУБОПиК, подчиненные которого избивают протестующих

19.10.2020 11:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера на госТВ вышло несколько шедевральных интервью: с прокурором Минска, где он подробно рассказал про протесты «ябатек», и с главой ГУБОПиКа Николаем Карпенковым. Рассказываем, что сказал Карпенков в «Главном эфире» телеканала «Беларусь 1».

Комментировать очевидный абсурд спикера мы не намерены, поэтому передаем чистые цитаты одного из главных «правоохранителей» Беларуси. 

Цитата #1

«[Уже задержано около 600 000 «организаторов и активных участников несанкционированных митингов» – кто остался на улицах?] Наиболее радикальная, консолидированная часть. После мягкого проникновения во дворы, чаепития, обсуждения, развешивания флагов, увидели, кто способен на поступок, консолидировались, подпитали как всегда денежными средствами, где-то наркотиками, где-то алкоголем. И они уже выходят на митинги вооруженные. Ножи, заточки, подготовленные металлические пруты и дубинки, и флагштоки, такие металлические трубы, которыми, как шестом металлическим, если по голове, то и убить можно. И хорошие сформированные команды боевичков». 

Цитата #2

«Тренер, бело-красно-белый, проникшийся этими всеми идеями цветной революции, что надо менять вот через такой радикальный путь, привел с собой восемь бойцов, которые должны были себя проявить, нападать на милиционеров, на ОМОН».

Цитата #3

«Незаконными способами привезли в Беларусь сильнодействующие отравляющие вещества. По ним возбуждались уголовные дела. Чтобы ему не отвечать по закону, они пытались использовать отравляющие вещества и против ОМОНа, и против внутренних войск». 

Цитата #4

«Сейчас на улице остались только те, кто по-хорошему никогда не поймет. Это уличные бандиты, которые сейчас перекрасились и хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей, подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которыми обещает Тихановская щедро всех наделить. Они хотят заработать деньги». 

Цитата #5

«[Нам говорят] Мы идем резать ваши семьи, мы будем вас сжигать. Пишут женам: «Мы сделаем с твоими детьми такой сюрприз, ты будешь всю жизнь помнить». Такого уродства еще не было никогда. Мы их знаем всех. Для каждого придет время, когда надо будет его задержать и все это предъявить. Они сядут на большие сроки».

Цитата #6 

«И самых опасных острокопытных мы с улиц уберем. Ни за кем из простых людей никто не бегает. Ведется наблюдение, идентификация лиц. Многие лица уже себя проявили на баррикадах 9 числа. Идет процесс на изъятие их из толпы». 

Цитата #7

«Это вы – фашисты, а не мы – фашисты. По-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли». 
 

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера на госТВ вышло несколько шедевральных интервью: с прокурором Минска, где он подробно рассказал про протесты «ябатек», и с главой ГУБОПиКа Николаем...
 
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