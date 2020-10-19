«Перетрясли» отдел продаж из трех человек и выстояли в коронакризис. Опыт частной строительной компании

Источник материала: ProBusiness

В средних по размеру компаниях, как правило, всегда можно что-то оптимизировать в угоду эффективности: упростить бизнес-процессы, перераспределить рекламный бюджет, нанять или уволить сотрудников. Но что, если компания небольшая, свободных средств нет, а каждый работник — на вес золота? Какие методы увеличения продаж будут эффективны в таком случае? Об этом нам рассказал Дмитрий Герасименя на примере недавнего кейса из своей практики.

Дмитрий Герасименя

Специалист по построению и реорганизации отделов продаж, собственник компании StudyOn.pro

— Ко мне обратился собственник строительной фирмы Korwood , специализирующейся на производстве каркасных домов и бань. Он закончил мои курсы для руководителей, обнаружил у себя в компании ряд проблем, решить которые самостоятельно у него не получалось. Общий запрос звучал как «увеличение продаж», однако собственник понимал, что без пересмотра всех бизнес-процессов не обойтись.

Какие проблемы видел собственник:

Он «завязал» на себе многие процессы и опасался делегировать их кому-то. Частное строительство — такая сфера, что если передать полномочия «неправильному» человеку, то это сразу ударит по финансам и имиджу компании. Восстановить доверие клиентов будет сложно. Поэтому собственник выполнял функции директора, РОПа, продавца (сам продавал дома клиентам), начальника производства (контролировал строительство домов и работу прорабов), занимался расчетом проектов

Заявки приходили, но обрабатывались не в полном объеме

Неэффективно велась CRM-система. Огромное количество заявок «висело» в базе по 2–4 месяца, с ними никто не работал. Заявки обрабатывала единственная девушка-менеджер, у нее хватало времени только на новые заявки, к старым просто не возвращались

Менеджер по продажам не успевала обрабатывать все заявки еще и потому, что выполняла функцию снабженца, закупала материалы для строительства

Второй сотрудник отдела продаж самими продажами не занимался. Он разрабатывал дизайн и архитектуру домов, рассчитывал их проекты и строительные сметы. Иногда — участвовал в переговорах с клиентами как специалист, умеющий ответить на сложные технические вопросы

Бюджет на рекламу формировали, исходя из текущей загрузки. В день приходило порядка 15 заявок, стоимость получения одной варьировалась от $ 3 до $ 4 за заявку.

Как и в случае с более крупными компаниями, здесь мы начали свою работу с полного аудита.



Фото: unsplash.com

Какие проблемы выявили во время аудита:

Сделали срез по карте рабочего времени менеджера по продажам. Увидели, что она действительно физически не успевает обрабатывать общее количество всех имеющихся в базе заявок . За день у нее получалось обработать лишь 15 «свежих» заявок. С девушки нужно было снять часть функций, чтобы освободить время для ее основной работы — продаж. Мы рассчитали, что для обработки всех имеющихся в базе клиентов в течение 1,5 месяца ей необходимо обрабатывать по 40–50 заявок в день

. За день у нее получалось обработать лишь 15 «свежих» заявок. С девушки нужно было снять часть функций, чтобы освободить время для ее основной работы — продаж. Мы рассчитали, что для обработки всех имеющихся в базе клиентов в течение 1,5 месяца ей необходимо обрабатывать по 40–50 заявок в день Система мотивации менеджера оказалась неэффективной . Окладная часть девушки была достаточно высокой за счет того, что она отвечала за две функции: продажи и закупки. Фиксированный процент от продаж, на фоне высокой окладной части, выглядел не таким уж и желанным бонусом. Не было повышающего и понижающего коэффициентов. А это вводило менеджера по продажам в психологическую «зону комфорта»

. Окладная часть девушки была достаточно высокой за счет того, что она отвечала за две функции: продажи и закупки. Фиксированный процент от продаж, на фоне высокой окладной части, выглядел не таким уж и желанным бонусом. Не было повышающего и понижающего коэффициентов. А это вводило менеджера по продажам в психологическую «зону комфорта» Не были расписаны портреты потенциальных клиентов. Соответственно, не было и выделенных предложений (офферов), как и понимания нюансов общения с каждой категорией клиентов. А ведь в компанию обращались разные люди: вообще без опыта в строительстве, с минимальным опытом, с хорошим опытом — и со всеми нужно было общаться по-разному

Соответственно, не было и выделенных предложений (офферов), как и понимания нюансов общения с каждой категорией клиентов. А ведь в компанию обращались разные люди: вообще без опыта в строительстве, с минимальным опытом, с хорошим опытом — и со всеми нужно было общаться по-разному Менеджеру по продажам не хватало квалификации. Причина — девушку не ввели в должность нужным образом: не провели с ней обучение продажам, не составили карту развития сотрудника в компании

Причина — девушку не ввели в должность нужным образом: не провели с ней обучение продажам, не составили карту развития сотрудника в компании При приеме звонков менеджер всегда называла общую стоимость проекта, тем самым переводя клиента в статус «спасибо, я подумаю»

тем самым переводя клиента в статус «спасибо, я подумаю» Собственник из-за совмещения функций не имел времени на развитие компании. То есть страдала его основная функция — директора. Поэтому он не успевал заниматься общим маркетингом, прописывать стратегию и процессы и т.д.

То есть страдала его основная функция — директора. Поэтому он не успевал заниматься общим маркетингом, прописывать стратегию и процессы и т.д. Архитектор-дизайнер получал высокую окладную часть за свои ключевые компетенции — архитектора и дизайнера. Но мотивации на продажу у него не было. Это означало, что стоимость клиента для компании — росла.



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Проанализировав все процессы, мы поняли, что если собственник сразу выйдет из большинства процессов — бизнес «просядет». А из-за специфики строительной сферы даже при найме новых сотрудников требовалось существенное время на передачу им экспертности, введение в специальность и т.д. То есть нельзя было совершать резких движений, на выход собственника из процессов нужно было время. Дальнейшие действия мы строили, исходя из этого решения.

Что мы сделали:

Провели декомпозицию продаж. Разделили их на: 1) Разработку и продажу проектов (без строительства). 2) Строительство домов (проект включен). 3) Строительство бань.

Разделили их на: 1) Разработку и продажу проектов (без строительства). 2) Строительство домов (проект включен). 3) Строительство бань. Расписали ключевые показатели эффективности , которые влияют на продажи

, которые влияют на продажи Разложили путь клиента до покупки . Получилось: заявка с сайта — звонок — первая встреча-знакомство — вторая встреча с утверждением проекта — подписание договора — покупка

. Получилось: заявка с сайта — звонок — первая встреча-знакомство — вторая встреча с утверждением проекта — подписание договора — покупка Исходя из этого — посчитали количество заявок, которое должны получить с каждого из трех направлений. И посчитали, какие конверсии должны быть по каждому из процессов на каждом этапе пути клиента к покупке

которое должны получить с каждого из трех направлений. И посчитали, какие конверсии должны быть по каждому из процессов на каждом этапе пути клиента к покупке После этого прописали все бизнес-процессы и заложили их в CRM-систему

Провели срез по конкурентам. Заметили, что они занижают стоимость дома за счет дешевых материалов. Нашли слабые и сильные стороны конкурентов и усилили наши позиции со стороны аргументов и предложения

Заметили, что они занижают стоимость дома за счет дешевых материалов. Нашли слабые и сильные стороны конкурентов и усилили наши позиции со стороны аргументов и предложения Переписали воронку продаж в CRM-системе

Прописали ключевой этап воронки, на котором застревало больше всего клиентов: стадия принятия клиентом решения (то самое «спасибо, я подумаю»)

стадия принятия клиентом решения (то самое «спасибо, я подумаю») Подключили запись звонков менеджеров. Теперь менеджер должна была называть не конечную, а минимальную сумму по телефону (конкурентоспособную) и приглашать на встречу, как бы приближая клиента к конечной стадии его пути — покупке



Фото: unsplash.com

Поменяли местами дизайнера-архитектора и собственника на встречах с клиентами. Дизайнер-архитектор стал менеджером-архитектором: у него была достаточная экспертность, чтобы консультировать клиентов

Дизайнер-архитектор стал менеджером-архитектором: у него была достаточная экспертность, чтобы консультировать клиентов Переписали оргструктуру компании, приняли решение сделать своего рода конвейер. Из менеджера по продажам сделали лид-менеджера, чтобы увеличить пропускную способность и повысить эффективность ее работы. Основной задачей девушки стала не продажа по телефону, а генерация встреч. И на второй встрече теперь всегда присутствовал архитектор. Мы посчитали, какое количество встреч должна была назначать менеджер в день и какое количество встреч должен был проводить в день архитектор. Эту систему уже можно было масштабировать. Мы заложили фундамент для дальнейшего роста продаж

приняли решение сделать своего рода конвейер. Из менеджера по продажам сделали лид-менеджера, чтобы увеличить пропускную способность и повысить эффективность ее работы. Основной задачей девушки стала не продажа по телефону, а генерация встреч. И на второй встрече теперь всегда присутствовал архитектор. Мы посчитали, какое количество встреч должна была назначать менеджер в день и какое количество встреч должен был проводить в день архитектор. Эту систему уже можно было масштабировать. Мы заложили фундамент для дальнейшего роста продаж Переписали системы мотивации для лид-менеджера и архитектора. Для лида окладную часть сделали ниже примерно на 20%, но добавили бонусную часть в KPI: конверсии во встречу, количество назначенных встреч, соответствие чек-листу диалога с клиентом, заполнение CRM-системы. Для архитектора понизили окладную часть на 10%, добавили бонусную часть в KPI: конверсия из встречи в договор, конверсия из встречи во вторую встречу + повысили ему процент от продаж (с понижающим и повышающим коэффициентами).

Таким образом, у лид-менеджера появилась заинтересованность в том, чтобы архитектор продавал. Она стала контролировать встречи с клиентами, давать обратную связь, присутствовать на них и повышать свою экспертность. То есть момент обучения, повышения квалификации теперь был заложен в рабочий процесс. В случае дальнейшего масштабирования девушка смогла бы заменить архитектора на встречах, а компании можно было искать нового лид-менеджера — с меньшими компетенциями, но «подешевле».

Архитектор же, в свою очередь, стал заинтересован в том, чтобы встреч с клиентами становилось больше. А также — чтобы на встречу приходили уже более подготовленные клиенты, о которых он больше знал: так экономилось время встреч. Поэтому архитектор контролировал по CRM-системе количество назначенных встреч, а после них — давал лид-менеджеру обратную связь: тот это клиент или не тот. Таким образом, мы создали тандем со своеобразной «двойной порукой».

Новую систему мотивации вводили в тестовом периоде, сроком на 1 месяц. Так мы избежали возражений со стороны сотрудников, убрали их опасения

Так мы избежали возражений со стороны сотрудников, убрали их опасения Начали проводить общее обучение продажам. Именно на этой стадии, так как до утверждения новой системы мотивации это было бессмысленно. После общего, провели два блока дополнительного обучения: телефонным и активным продажам

Именно на этой стадии, так как до утверждения новой системы мотивации это было бессмысленно. После общего, провели два блока дополнительного обучения: телефонным и активным продажам Прописали скрипты продаж. Большая ошибка, если бизнес-консультант разрабатывает скрипты без участия специалистов отдела продаж — он обычно понимает действие, но не понимает тонкости продажи продукта. Поэтому мы прописывали их совместно со специалистами. Это имело еще и психологический эффект: раз менеджеры участвовали в создании скрипта — значит, они верили в его эффективность



Фото: academ.info

Расписали портреты клиентов по категориям. В частности — проработали их страхи и желания.

Например, для клиентов без опыта строительства важными моментами были:

- сомнения в надежности компании, куда он обращается

- страх потери денег (что насчитают много или будут допплатежи в ходе работ)

- техническое непонимание продукта

- боязнь растягивания сроков строительства

- гарантийный срок обслуживания после постройки.

Прописали четкие офферы для каждой категории клиентов. Добавили четкую аргументацию, без «воды». Для лида — аргументы, для чего нужно приехать на встречу. Для архитектора — для чего нужно подписать договор именно сегодня и именно с этой компанией.

Чего мы достигли (результаты):

Собственник освободил свое время, начал заниматься обязанностями директора и (пока еще) РОПа, но полностью снял с себя менеджерские обязанности. Работа отдела продаж стала прозрачной, появилась возможность отслеживать все процессы и видеть, на что можно влиять. Структура отдела продаж стала легко масштабируемой. Стоимость продажи уменьшилась на 20%. Конверсии в первую встречу увеличились с 4–5 в неделю до 4–5 в день. То есть — фактически в 7 раз. Разумеется, не все из этих встреч были «физическими» — в пандемию часто использовали ZOOM. Обороты компании выросли на 5%.

На первый взгляд, увеличение «оборотки» на 5% — это немного. Но не стоит забывать, что влияние на результат оказали внешние факторы. Во-первых, именно в этот период банки прекратили кредитование физических лиц. Во-вторых, с августа в стране развивалась нестабильная ситуация. Поэтому часть клиентов просто «зависли». А цикл сделки в этом бизнесе высокий — от 2 месяцев. Если бы все шло в штатном режиме, то увеличение выручки составило бы не менее 20%.

Но на ситуацию можно взглянуть и с другой стороны. В период пандемии, политической нестабильности и продолжающегося экономического кризиса компания со сложным бизнесом не только выстояла, но и смогла увеличить выручку.

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