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Почти 800 айтишников из Беларуси воспользовались программой релокации в Польшу

19.10.2020 12:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В сентябре Польша запустила программу релокации белорусских ИТ-компаний и айтишников Poland. Business Harbour. На сегодня программой воспользовались 790 специалистов (столько человек получили визы в рамках проекта).

Об этом заявила представитель польского агентства по инвестициям и торговле, сообщает «Радые Свабода» со ссылкой на Telix.pl.

Агентство продолжает вести «горячу линию» для заинтересованных сторон и оказывает услуги компаниям, которые рассматривают возможность переезда из Беларуси. На сегодня речь идет о 22 компаниях разного размера.

"Это зарубежные инвесторы в Беларуси, компании с капиталом из разных стран, которые когда-то решили инвестировать в Беларусь, но сложившаяся ситуация вынудила их изменить свое мнение. Эти компании, например, рассматривали предложения Украины, Латвии, Литвы, но тмы смогли привлечь их в Польшу", — рассказала представитель агентства.

По данным опроса dev.by, большинство айтишников  рассматривают в качестве приоритетного варианта для релокации именно Польшу. За нее «проголосовало» почти 65% респондентов. В топ-3 — Литва и Украина.   

Кстати, в Украину из Беларуси с начала протестов въехало около 1,2 тысячи белорусских ИT-специалистов. 

 
 
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В сентябре Польша запустила программу релокации белорусских ИТ-компаний и айтишников Poland. Business Harbour. На сегодня программой воспользовались 790 специалистов...
 
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