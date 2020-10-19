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Почти 800 айтишников из Беларуси воспользовались программой релокации в Польшу
19.10.2020 12:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В сентябре Польша запустила программу релокации белорусских ИТ-компаний и айтишников Poland. Business Harbour. На сегодня программой воспользовались 790 специалистов (столько человек получили визы в рамках проекта).
Об этом заявила представитель польского агентства по инвестициям и торговле, сообщает «Радые Свабода» со ссылкой на
Агентство продолжает вести «горячу линию» для заинтересованных сторон и оказывает услуги компаниям, которые рассматривают возможность переезда из Беларуси. На сегодня речь идет о 22 компаниях разного размера.
"Это зарубежные инвесторы в Беларуси, компании с капиталом из разных стран, которые когда-то решили инвестировать в Беларусь, но сложившаяся ситуация вынудила их изменить свое мнение. Эти компании, например, рассматривали предложения Украины, Латвии, Литвы, но тмы смогли привлечь их в Польшу", — рассказала представитель агентства.
По данным опроса
Кстати, в Украину из Беларуси с начала протестов въехало около 1,2 тысячи белорусских ИT-специалистов.
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В сентябре Польша запустила программу релокации белорусских ИТ-компаний и айтишников Poland. Business Harbour. На сегодня программой воспользовались 790 специалистов...
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