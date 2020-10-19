МЧС: На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате погиб один человек

Источник материала: АФН

МЧС Беларуси сообщает о гибели как минимум одного человека из-за пожара на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.

"Светлогорский ЦКК, горит резервуар. По предварительной информации погиб один человек", - говорится в сообщении в твитере МЧС.

Очевидцы в телеграм-каналах пишут, что пожар в одном из резервуаров начался после взрыва.