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МЧС: На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате погиб один человек
Источник материала: АФН
МЧС Беларуси сообщает о гибели как минимум одного человека из-за пожара на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.
"Светлогорский ЦКК, горит резервуар. По предварительной информации погиб один человек", - говорится в сообщении в твитере МЧС.
Очевидцы в телеграм-каналах пишут, что пожар в одном из резервуаров начался после взрыва.
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МЧС Беларуси сообщает о гибели как минимум одного человека из-за пожара на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.
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