Съезд ТБМ призвал вернуться к Конституции 1994 года









«Если люди высоко подняли бело-красно-белые флаги как национальные символы, то они поднимут и язык!» — заявили делегаты съезда.





По предложению почетного председателя ТБМ Олега Трусова съезд выступил за возвращение Конституции 1994 года, в которой белорусский язык имел статус единственного государственного языка.





На следующие три года председателем организации переизбрана Елена Анисим.



