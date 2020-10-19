«За единую Беларусь»: патриотический автопробег отправился из Минска в Витебск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Многие жители страны каждые выходные проезжают сотни километров по областям под девизом «За единую Беларусь». Масштабный автопробег состоялся и сегодня. По традиции старт был дан в Минске, рассказывает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

На городской парковке машины с обязательными атрибутами – государственной символикой. Елена участвует в акции впервые. Считает, что это хорошая возможность получше узнать страну. «Мы все лето с детьми ездили по городам Беларуси. Во всех областных центрах были. А вот сейчас будет более подробная экскурсия», – отметила участница автопробега Елена Корзун.

Для других этот пробег не первый. Многие уже успели подружиться. «Это нас так объединило, мы одна большая семья. Нет конкретной цели. Никого не разделяем, мы все едины. Все белорусы. Мы здесь за свою страну, семью и мирное небо над головой», – поделилась участница.

Участники автопробегов уже побывали в Бресте, Гомеле. В этот раз колонна отправляется в культурную столицу Беларуси – Витебск. По пути несколько остановок у памятных мест, чтобы вспомнить тех, кто погиб на войне.

«За мир, за спокойствие. Многие приезжают для того, чтобы показать настроение общества. Эти автопробеги доброжелательны, люди болеют не на словах, а на деле за страну», – сказал участник акции Дмитрий Шилейко.

Поправить флаги и в путь. По дороге колонна пополняется автомобилистами. Присоединиться к акции можно всем желающим на любой точке маршрута.