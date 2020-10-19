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Как работает белорусская экономика

19.10.2020 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Валовой региональный продукт (ВРП) в январе-сентябре 2020 года снизился по сравнению с таким же периодом 2019 года в Минске и во всех областях страны, кроме Могилевской.

Как работает белорусская экономика

Как свидетельствуют данные Белстата, месяцем ранее снижение ВРП было отмечено во всех областях и столице, кроме Гродненской области (оставался на прежнем уровне).

Значительней всего ВРП в январе-сентябре снизился в Витебской области — на 1,9% до 8 млрд 726,4 млн рублей (доля — 8,2% к ВВП).

Далее следуют: Минск — на 1,6% до 29 млрд 662,4 млн рублей (27,8% к ВВП), Брестская область — на 1,2% до 10 млрд 41,5 млн рублей (9,4%), Минская область — на 1,1% до 15 млрд 935,7 млн рублей (15%), Гомельская область — на 1% до 10 млрд 946,4 млн рублей (10,3%), Гродненская область — на 0,4% до 8 млрд 637,7 млн рублей (8,1%).

В Могилевской области ВРП вырос на 0,3% и составил 7 млрд 70,2 млн рублей (доля в ВВП — 6,6%).

Нераспределенная часть валового регионального продукта составила 14,6% ВВП.

Как сообщалось, ВВП за январь—сентября снизился на 1,3% и составил 106 млрд 583,7 млн рублей.

По итогам 2017 и 2018 годов ВРП увеличился во всех регионах. В 2019 году он вырос в Минской, Могилевской и Брестской областях, а также в Минске. В Гомельской и Витебской областях в прошлом году ВРП не изменился, в Гродненской — снизился.

 
Теги: Минск
 
 
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Валовой региональный продукт (ВРП) в январе-сентябре 2020 года снизился по сравнению с таким же периодом 2019 года в Минске и во всех областях страны, кроме Могилевской.
 
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