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На Светлогорском ЦКК произошло ЧП: погиб человек, загорелся резервуар

19.10.2020 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате в результате ЧП погиб человек, загорелся резервуар, сообщает МЧС Беларуси в «Твиттере». В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

На Светлогорском ЦКК произошло ЧП: погиб человек, загорелся резервуар

Местные жители сообщили БелаПАН, что утром 19 октября слышали взрыв, затем с завода беленой целлюлозы (подразделение ЦКК) повалил черный едкий дым.

Завод беленой целлюлозы строился в Светлогорске с многочисленными нарушениями и скандалами. Его строили китайские подрядчики, которые так и не ввели завод в эксплуатацию, этим продолжили заниматься белорусские специалисты.

Жители Светлогорска и деревень жаловались на смрад от завода и вредные выбросы.

 
 
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На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате в результате ЧП погиб человек, загорелся резервуар, сообщает МЧС Беларуси в «Твиттере». В настоящее время на месте...
 
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