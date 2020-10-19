На Светлогорском ЦКК произошло ЧП: погиб человек, загорелся резервуар

На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате в результате ЧП погиб человек, загорелся резервуар, сообщает МЧС Беларуси в «Твиттере». В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.





Местные жители сообщили БелаПАН, что утром 19 октября слышали взрыв, затем с завода беленой целлюлозы (подразделение ЦКК) повалил черный едкий дым.

Завод беленой целлюлозы строился в Светлогорске с многочисленными нарушениями и скандалами. Его строили китайские подрядчики, которые так и не ввели завод в эксплуатацию, этим продолжили заниматься белорусские специалисты.

Жители Светлогорска и деревень жаловались на смрад от завода и вредные выбросы.