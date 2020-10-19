Защита Ильи Салея намерена добиваться полного прекращения его уголовного преследования, заявил БелаПАН его отец и адвокат Василий Салей.





Он подтвердил, что Илье Салею изменена мера пресечения с содержания под стражу на домашний арест и с вечера пятницы 16 октября он находится дома.

«В конце рабочего дня следователь сообщил нам по телефону, что в отношении Ильи принято решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. В 18.30 он вышел из двери СИЗО на Володарского и уже в 19 часов был дома», — рассказал Салей-старший.

По его словам, сыну установлены ограничения в соответствии с Уголовным кодексом, по месту регистрации Салея-младшего периодически посещает милиция для контроля за соблюдением режима домашнего ареста.

«Чувствует Илья себя нормально, занимается тем же, чем и там: читает, пишет, думает, — отметил адвокат. — Мы по-прежнему намерены добиваться полного прекращения его уголовного преследования в связи с отсутствием, по нашему твердому убеждению, в его действиях состава какого-либо преступления».

Илья Салей, один из адвокатов члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, был задержан 9 сентября. Через девять дней ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). 24 сентября Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на меру пресечения в отношении Салея.

Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International — узником совести.