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Автомобиль с наклейками «Яндекс.Такси» влетел под фуру на МКАД

19.10.2020 12:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера утром на минской кольцевой дороге в районе Чижовки можно было видеть последствия ДТП с участием легковушки и грузовика. Передняя часть Lada оказалась под полуприцепом. ГАИ Минска сообщает, фура стояла без движения, не обошлось без пострадавших.

Автомобиль с наклейками «Яндекс.Такси» влетел под фуру на МКАД

«Lada управлял водитель 2000 года рождения, двигался по МКАД (со стороны улицы Ташкентской в направлении улицы Турова), — рассказали предварительную версию в Госавтоинспекции. — Он не справился с управлением и совершил наезд на стоящий Renault с полуприцепом». Судя по фотографиям, грузовой автомобиль стоял на обочине. Вблизи находился съезд с МКАД.

Автомобиль с наклейками «Яндекс.Такси» влетел под фуру на МКАД

В результате ДТП пострадал водитель Lada. Его доставили в учреждение здравоохранения. Точные обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

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Теги: Минск
 
 
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Вчера утром на минской кольцевой дороге в районе Чижовки можно было видеть последствия ДТП с участием легковушки и грузовика. Передняя часть Lada оказалась под...
 
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