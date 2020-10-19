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Замена дисплея в iPhone 12 будет стоить от $280

19.10.2020 12:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple назвала стоимость замены дисплея в некоторых моделях новой линейки iPhone. Судя по ценам, лучше бы стеклу оказаться крепким: новый экран с установкой обойдется в $279 в США, а в Китае — порядка $321.

Цена одинаковая для моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro, у обоих смартфонов диагональ равняется 6,1 дюйма, а технология матрицы — OLED. Цена дисплея для iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max пока не указана.

С оформлением двухлетней программы AppleCare+ можно существенно сэкономить: замена экрана будет стоить $29. Сама подписка оценена в $149 для iPhone 12 и 12 mini, а для флагманов 12 Pro и 12 Pro Max — на $50 дороже.

Новые iPhone получили экран с «керамическим щитом», который при падении снижает в четыре раза вероятность появления трещин.

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Apple назвала стоимость замены дисплея в некоторых моделях новой линейки iPhone. Судя по ценам, лучше бы стеклу оказаться крепким: новый экран с установкой обойдется в...
 
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