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Замена дисплея в iPhone 12 будет стоить от $280
Источник материала: Onliner
Apple назвала стоимость замены дисплея в некоторых моделях новой линейки iPhone. Судя по ценам, лучше бы стеклу оказаться крепким: новый экран с установкой обойдется в $279 в США, а в Китае — порядка $321.
Цена одинаковая для моделей
С оформлением двухлетней программы AppleCare+ можно существенно сэкономить: замена экрана будет стоить $29. Сама подписка оценена в $149 для iPhone 12 и 12 mini, а для флагманов 12 Pro и 12 Pro Max — на $50 дороже.
Новые iPhone получили экран с «керамическим щитом», который при падении снижает в четыре раза вероятность появления трещин.
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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Apple назвала стоимость замены дисплея в некоторых моделях новой линейки iPhone. Судя по ценам, лучше бы стеклу оказаться крепким: новый экран с установкой обойдется в...
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