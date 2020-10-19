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Вчера над Минском летал крылатый беспилотник. Это был «Бусел»?

19.10.2020 12:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В воскресенье, 18 октября, во время «Партизанского марша» в небе над колонной на большой высоте можно было заметить крылатый летательный аппарат. Он двигался с достаточно высокой скоростью (насколько можно судить с земли), передвигаясь над колонной участников на Партизанском проспекте.

Определить, что это за беспилотник, без увеличительной техники затруднительно. Наверняка речь не идет о гражданском дроне, которые редко забираются так высоко. Можно предположить, что в небе наблюдалось одно из решений, о которых регулярно рассказывают на различных выставках: это кто-то из представителей линейки авиационного комплекса «Бусел» или «Буревестник».

Такие летательные аппараты применяются для мониторинга местности и имеют радиус действия от 30 до 70 км, сообщается на сайте компании «Белтехэкспорт», а также для разведки и патрулирования. Они способны осуществлять в разное время суток фото-, видео-, инфракрасную или мультиспектральную съемку с помощью оптических систем, установленных на гиростабилизированной платформе.

Продолжительность полета аппаратов линейки «Бусел» варьируется от 70 до 150 минут, максимальная высота полета — 3000—5000 тыс. метров. В качестве опции предлагается аппаратно-программный комплекс «Шлюз», который позволяет в режиме реального времени передавать данные наземными линиями и через интернет по VPN-каналу.

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В воскресенье, 18 октября, во время «Партизанского марша» в небе над колонной на большой высоте можно было заметить крылатый летательный аппарат. Он двигался с...
 
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