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Вчера над Минском летал крылатый беспилотник. Это был «Бусел»?
Источник материала: Onliner
В воскресенье, 18 октября, во время «Партизанского марша» в небе над колонной на большой высоте можно было заметить крылатый летательный аппарат. Он двигался с достаточно высокой скоростью (насколько можно судить с земли), передвигаясь над колонной участников на Партизанском проспекте.
Определить, что это за беспилотник, без увеличительной техники затруднительно. Наверняка речь не идет о гражданском дроне, которые редко забираются так высоко. Можно предположить, что в небе наблюдалось одно из решений, о которых регулярно рассказывают на различных выставках: это кто-то из представителей линейки авиационного комплекса «Бусел» или «Буревестник».
Такие летательные аппараты применяются для мониторинга местности и имеют радиус действия от 30 до 70 км,
Продолжительность полета аппаратов линейки «Бусел» варьируется от 70 до 150 минут, максимальная высота полета — 3000—5000 тыс. метров. В качестве опции предлагается аппаратно-программный комплекс «Шлюз», который позволяет в режиме реального времени передавать данные наземными линиями и через интернет по VPN-каналу.
квадрокоптер, пилотажный, двигатель бесколлекторный, частота: 2.4 ГГц/5.8 ГГц, управление с планшета/смартфона, время полета: 15-21 мин, дальность: 80 м
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В воскресенье, 18 октября, во время «Партизанского марша» в небе над колонной на большой высоте можно было заметить крылатый летательный аппарат. Он двигался с...
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