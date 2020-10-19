В ноябре на торги выставят 12 участков под Минском для строительства усадеб. Узнали, где и почем

Источник материала: Tut.by

В ноябре с аукциона продадут 12 участков в Минском районе для строительства частных домов, сообщается на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. Подробнее о том, где расположены наделы и какая их начальная стоимость — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: Александр Васюкович

Горанский сельсовет предложил на аукцион четыре участка в Минском районе — деревнях Дуличи (25 км от МКАД), Жуки (30 км от МКАД), Лисовщина (30 км от МКАД), а также агрогородке Новоселье (15 км от МКАД). Наделы в деревнях по 15 соток, без коммуникаций за исключением Лисовщины, где подведено электричество. Стартовая цена — 6 — 13,7 тысячи рублей.

Самый ближний к Минску — участок в агрогородке Новоселье, площадью в 12,9 сотки, со всеми коммуникациями. Его начальная цена — 22,8 тысячи рублей.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Со всеми коммуникациями есть варианты участков в деревне Столбуновичи (23 км от МКАД), агрогородке Петришки (30 км от МКАД) и городском поселке Мачулищи (15 км от МКАД). Их стартовая цена — 15 - 49,4 тысячи рублей.

Начальная цена участка в деревне Векшицы (23 км от МКАД) — 20 тысяч рублей. Его площадь — 15 соток, из коммуникаций есть электричество и газ.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Близко к Минску расположен участок в агрогородке Атолино (14 км от МКАД). Его площадь — 15 соток, из коммуникаций есть электричество и газ. Стартовая цена — 35 тысяч рублей.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Со всеми коммуникациями будет надел в деревне Масловичи, расположенной в 20 км от МКАД. Площадь участка — 15 соток, стартовая цена — 11 тысяч рублей.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Аукцион пройдет 13 ноября в 10.00 по адресу: Минск, улица Чкалова, 5. Документы для участия в торгах принимаются до 9 ноября включительно.