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В ноябре на торги выставят 12 участков под Минском для строительства усадеб. Узнали, где и почем
Источник материала: Tut.by
В ноябре с аукциона продадут 12 участков в Минском районе для строительства частных домов, сообщается на
Горанский сельсовет предложил на аукцион четыре участка в Минском районе — деревнях Дуличи (25 км от МКАД), Жуки (30 км от МКАД), Лисовщина (30 км от МКАД), а также агрогородке Новоселье (15 км от МКАД). Наделы в деревнях по 15 соток, без коммуникаций за исключением Лисовщины, где подведено электричество. Стартовая цена — 6 — 13,7 тысячи рублей.
Самый ближний к Минску — участок в агрогородке Новоселье, площадью в 12,9 сотки, со всеми коммуникациями. Его начальная цена — 22,8 тысячи рублей.
Со всеми коммуникациями есть варианты участков в деревне Столбуновичи (23 км от МКАД), агрогородке Петришки (30 км от МКАД) и городском поселке Мачулищи (15 км от МКАД). Их стартовая цена — 15 - 49,4 тысячи рублей.
Начальная цена участка в деревне Векшицы (23 км от МКАД) — 20 тысяч рублей. Его площадь — 15 соток, из коммуникаций есть электричество и газ.
Близко к Минску расположен участок в агрогородке Атолино (14 км от МКАД). Его площадь — 15 соток, из коммуникаций есть электричество и газ. Стартовая цена — 35 тысяч рублей.
Со всеми коммуникациями будет надел в деревне Масловичи, расположенной в 20 км от МКАД. Площадь участка — 15 соток, стартовая цена — 11 тысяч рублей.
Аукцион пройдет 13 ноября в 10.00 по адресу: Минск, улица Чкалова, 5. Документы для участия в торгах принимаются до 9 ноября включительно.
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