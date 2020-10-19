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На МКАД такси заехало под стоящую фуру
Источник материала: Tut.by
Водитель такси пострадал при столкновении с фурой на МКАД,
Авария произошла 18 октября около 09.00. По информации ГАИ, 20-летний водитель Lada ехал по МКАД со стороны улицы Ташкентской в направлении улицы Чижевских. На 14-м километре он не справился с управлением и врезался в стоящую фуру Renault.
Водитель легковушки получил в аварии травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу.
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В аварии пострадал водитель легковушки.
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