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На месяц раньше срока. Путепровод на Победителей - Орловской уже открыт
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 19 октября, после ремонта открыли для движения путепровод на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской в Минске. Как мы уже писали, работы завершили на целый месяц раньше, чем планировали.
Ширина путепровода осталась такой же, как и до ремонта, — 60 метров. Однако проезжая часть стала шире примерно на два метра в каждом направлении за счет того, что теперь между встречными полосами отсутствует просвет. А вот внешний облик путепровода и пешеходные связи сохранились.
По мосту уже пустили транспорт, но рабочие на участке еще останутся: будут демонтировать временные светофоры, остановки из первой полосы, убирать островки вокруг развязки, которые устанавливали для организации кругового движения, укладывать плитку.
Как
Напомним, путепроводу на пересечении улицы Орловской и проспекта Победителей 42 года, он был построен в 1978 году. Но мостовики говорят, что для такой конструкции это еще не возраст. Тем более что в 2002 году его «откапиталили».
Но в этом году некоторые балки путепровода прогнулись. Чтобы частично снять нагрузку с мостовой конструкции, по его крайним полосам закрыли движение. Для дополнительной безопасности под мост установили металлические опоры, на которые могут лечь балки в случае сильного прогиба. Датчики измерения деформации показали, что
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Ширина путепровода осталась такой же, как и до ремонта, - 60 метров. Однако проезжая часть стала шире примерно на два метра в каждом направлении.
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