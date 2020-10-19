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На месяц раньше срока. Путепровод на Победителей - Орловской уже открыт

19.10.2020 12:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 19 октября, после ремонта открыли для движения путепровод на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской в Минске. Как мы уже писали, работы завершили на целый месяц раньше, чем планировали.

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Ширина путепровода осталась такой же, как и до ремонта, — 60 метров. Однако проезжая часть стала шире примерно на два метра в каждом направлении за счет того, что теперь между встречными полосами отсутствует просвет. А вот внешний облик путепровода и пешеходные связи сохранились.

По мосту уже пустили транспорт, но рабочие на участке еще останутся: будут демонтировать временные светофоры, остановки из первой полосы, убирать островки вокруг развязки, которые устанавливали для организации кругового движения, укладывать плитку.

Как сообщает «Минсктранс», теперь движение троллейбусных маршрутов № 39 и 77 восстанавливается по постоянным трассам (с разворотом по улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улице Орловской против часовой стрелки).

Напомним, путепроводу на пересечении улицы Орловской и проспекта Победителей 42 года, он был построен в 1978 году. Но мостовики говорят, что для такой конструкции это еще не возраст. Тем более что в 2002 году его «откапиталили».

Но в этом году некоторые балки путепровода прогнулись. Чтобы частично снять нагрузку с мостовой конструкции, по его крайним полосам закрыли движение. Для дополнительной безопасности под мост установили металлические опоры, на которые могут лечь балки в случае сильного прогиба. Датчики измерения деформации показали, что прогиб существенно не увеличивается. Однако было принято решение, что мост будут ремонтировать. С 6 июля начали ремонт, вокруг развязки изменили схему движения: транспорт ездил и по кругу, и через прилегающие улицы. Из-за этого в районе происходили заторы.

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Теги: Минск
 
 
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Ширина путепровода осталась такой же, как и до ремонта, - 60 метров. Однако проезжая часть стала шире примерно на два метра в каждом направлении.
 
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