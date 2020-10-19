﻿ Вот сколько стоит заменить экран в iPhone 12, если панель разобьется. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот сколько стоит заменить экран в iPhone 12, если панель разобьется

19.10.2020 12:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Экран — один из самых дорогих элементов в новых смартфонах Apple серии iPhone 12. Недавно в компании назвали цены замены дисплейных модулей, пишет издание Gizmochina.


Официальная гарантия Apple, как и у большинства других производителей смартфонов, не распространяется на механические повреждения экранов. То есть, если он разобьется по вине пользователя, платить за замену придется самостоятельно.

Так, цена экрана iPhone 12 или 12 Pro при негарантийной замене обойдется в США в 279 долларов, в Китае — в 321 доллар. Эта сумма не включает работу по ремонту устройства — ее придется оплачивать отдельно. В Gizmochina подчеркивают: цены замены OLED-панелей iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max пока не раскрываются.

Напомним: Apple представила четыре смартфона — iPhone 12 mini (5,4 дюйма), iPhone 12 (6,1 дюйма), iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма). Все оснащаются OLED-панелями, процессором Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс), возможностью работы в сетях 5G, а также сдвоенными и строенными основными камерами.

В США устройства продаются соответственно от 699, 799, 999 и 1099 долларов. Цены в Беларуси пока не объявлены, но у нас есть прогноз. Вряд ли за смартфоны получится отдать меньше 2599 рублей.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Apple:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальная гарантия Apple, как и у большинства других производителей смартфонов, не распространяется на механические повреждения экранов. То есть, если он...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Светлогорском ЦКК произошло ЧП: погиб человек, загорелся резервуар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика