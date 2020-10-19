Вот сколько стоит заменить экран в iPhone 12, если панель разобьется

Источник материала: Tut.by

Экран — один из самых дорогих элементов в новых смартфонах Apple серии iPhone 12. Недавно в компании назвали цены замены дисплейных модулей, пишет издание Gizmochina .





Официальная гарантия Apple, как и у большинства других производителей смартфонов, не распространяется на механические повреждения экранов. То есть, если он разобьется по вине пользователя, платить за замену придется самостоятельно.

Так, цена экрана iPhone 12 или 12 Pro при негарантийной замене обойдется в США в 279 долларов, в Китае — в 321 доллар. Эта сумма не включает работу по ремонту устройства — ее придется оплачивать отдельно. В Gizmochina подчеркивают: цены замены OLED-панелей iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max пока не раскрываются.

Напомним: Apple представила четыре смартфона — iPhone 12 mini (5,4 дюйма), iPhone 12 (6,1 дюйма), iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма). Все оснащаются OLED-панелями, процессором Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс), возможностью работы в сетях 5G, а также сдвоенными и строенными основными камерами.

В США устройства продаются соответственно от 699, 799, 999 и 1099 долларов. Цены в Беларуси пока не объявлены, но у нас есть прогноз . Вряд ли за смартфоны получится отдать меньше 2599 рублей.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Apple: