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Снова сильный ветер: в Беларуси объявили штормпредупреждение на вторник

19.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на вторник из-за сильного ветра, об этом предупредили в Белгидрометцентре.

Текущая неделя в стране началась со штормового предупреждения, опасения синоптиков вызвал сильный ветер. В итоге желтый уровень опасности продлили и на вторник.

© Sputnik / Илья Питалев
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"Днем 20 октября в отдельных районах Витебской и Могилевской областей ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду", - рассказали синоптики.

В целом во вторник в Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Местами сгустится слабый туман. Ожидается западный умеренный, по северо-восточной половине порывистый ветер, в дневные часы в отдельных районах - сильный порывистый.
Минимальная температура воздуха в ночные часы составит от -1ºС до +5ºС, в середине дня воздух прогреется до +5…+11ºС.

В Минске 20 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха продержится в районе +3..+5ºС, днем столбик термометра поднимется до +7..+9ºС. Будет дуть западный и северо-западный ветер, временами скорость его порывов достигнет 11 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня немного вырастет.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным синоптиков, местами по республике ожидается порывистый ветер скоростью до 15-18 метров в секунду.
 
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