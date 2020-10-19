Пропагандисты уверяют, что в Беларуси «самая гуманная милиция в мире». Интересно, они видели эти фото из минских больниц?

Источник материала: KYKY

Читатели прислали нам фото из Минских больниц, которые были сделаны после 9 августа. Чтобы опубликовать их на сайте, нам пришлось заблюрить снимки – но даже так смотреть на них очень тяжело.

Это люди, которые пострадали во время разгонов мирных протестов, – мы должны помнить о них, и продолжать бороться за то, чтобы подобное в нашей стране не повторилось.

Поэтому мы публикуем снимки с цитатами главных силовиков Беларуси – цинизм говорит сам за себя.

«Была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе – участников несанкционированных мероприятий». Командир ОМОНа Дмитрий Балаба.

«Издевательств никаких не было». Замминистра внутренних дел Александр Барсуков.

«Все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия». Начальник ГУВД Мингорисполкома, генерал Иван Кубраков.

«Это вы – фашисты, а не мы – фашисты. По-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли». Глава ГУБОПиК Николай Карпенков.

«Более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен». Министр внутренних дел Юрий Караев.

«Ребята в погонах, я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность. Государство этого никогда не должно забыть. Благодарю вас». Так называемый президент Александр Лукашенко.

За время протестов не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту пыток и травм, которые получили протестующие. При этом силовики возбудили около 30 уголовных дел против протестующих.