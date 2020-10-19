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В МВД посчитали количество протестующих и задержанных 18 октября

19.10.2020 13:15 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси 18 октября прошло 16 протестных акций, численность участников составила 8 тысяч. Задержано 280 человек, большинство - из Минска.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале.

"Наибольшее количество протестующих отмечено в столице. В районе ул. Октябрьской в 14.30 собрались разрозненные группы граждан, проследовавшие в направлении Партизанского проспекта, где вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. После чего направились в сторону МКАД. В 16.10 сотрудниками ОВД и внутренних войск МВД движение митингующих было блокировано. В пиковый момент сбора их общее количество достигло примерно 7 тысяч человек. Около 18.00 в районе перекрестка пр. Рокоссовского и ул. Малинина несанкционированная акция завершилась", - сообщает ведомство.

По его данным, спецсредства применялись, но только для предотвращения нападений на милицию.

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 280 граждан (из них в Минске – 215). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек.

Напомним, на утро понедельника на сайте правозащитного центра «Весна» было указано, сколько задержано человек, и в каких отделениях милиции они находятся.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси 18 октября прошло 16 протестных акций, численность участников составила 8 тысяч. Задержано 280 человек, большинство - из Минска.
 
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