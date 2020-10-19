В МВД посчитали количество протестующих и задержанных 18 октября

В Беларуси 18 октября прошло 16 протестных акций, численность участников составила 8 тысяч. Задержано 280 человек, большинство - из Минска.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале.

"Наибольшее количество протестующих отмечено в столице. В районе ул. Октябрьской в 14.30 собрались разрозненные группы граждан, проследовавшие в направлении Партизанского проспекта, где вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. После чего направились в сторону МКАД. В 16.10 сотрудниками ОВД и внутренних войск МВД движение митингующих было блокировано. В пиковый момент сбора их общее количество достигло примерно 7 тысяч человек. Около 18.00 в районе перекрестка пр. Рокоссовского и ул. Малинина несанкционированная акция завершилась", - сообщает ведомство.

По его данным, спецсредства применялись, но только для предотвращения нападений на милицию.

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 280 граждан (из них в Минске – 215). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек.