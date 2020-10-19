Россия потратила на борьбу с коронавирусом около 5-6% ВВП

Источник материала: АФН

Общая стоимость антикризисных мер, принятых правительством РФ во время пандемии, оценивается в 5-6% ВВП.

Об этом заявила замглавы Минэкономразвития России Оксана Тарасенко в ходе московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации", передает ТАСС.

"Меры были приняты беспрецедентные. Общий вес финансовых и различных мер, по оценкам, получился в 5-6% от ВВП. Это стоимость так называемого антикризисного пакета", - заявила она.

Тарасенко отметила, что среди принятых мер были налоговые льготы для бизнеса, послабления, связанные со страховыми взносами, льготные кредиты, финансовая помощь бизнесу, меры поддержки для арендаторов и арендодателей, упрощение процедур госзакупок, нововведения для акционерных обществ, регламентация трудовых отношений, мораторий на проверки МСП, выплаты семьям с детьми и тем, кто потерял работу.