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В России запустили сервис проверки информации в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах

19.10.2020 13:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Бывшие журналисты "Ведомостей" Дмитрий Казьмин и Максим Товкайло запустили сервис проверки информации Fakecheck.ru, с его помощью можно определить степень достоверности представленных данных в СМИ и соцсетях.

Об этом говорится в релизе создателей платформы, поступившем в понедельник в ТАСС.

"Сервис работает в формате независимого фактчекера, создан на средства основателей, не действует в интересах государственных, политических или общественных организаций. Миссия сервиса - защита общества, бизнеса и каждого человека от фейков, манипуляции и мошенничества в интернете", - сказано в сообщении.

Как утверждают создатели, в основе сервиса лежит методика, созданная на базе правил фактчекинга в деловых СМИ и рекомендаций International Fact-Checking Network. С ее помощью можно проверить, в частности информацию не только в СМИ, но и социальных сетях, каналах Telegram, блог-платформах, в YouTube и даже TikTok.

Проверки выполняют специалисты, прошедшие обучение по методике Fakecheck. В ближайшее время сервис откроет набор фактчекеров и организует образовательный модуль для них.

 
 
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Бывшие журналисты "Ведомостей" Дмитрий Казьмин и Максим Товкайло запустили сервис проверки информации Fakecheck.ru, с его помощью можно определить степень...
 
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