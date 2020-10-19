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Беллесбумпром сообщил о причинах пожара на Светлогорском ЦКК
Источник материала: АФН
Чрезвычайная ситуация в ОАО "Светлогорский ЦКК" произошла при выполнении подрядной организацией огневых работ на участке талового масла.
Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу концерна "Беллесбумпром".
"На ликвидации пожара работают спасатели. По предварительным данным, загорелся резервуар с таловым маслом. Работник подрядной организации, выполнявший огневые работы, упал с высоты от взрывной волны и погиб", - сообщили в пресс-службе.
Руководство концерна и служба охраны труда и промышленной безопасности в срочном порядке выехали на место ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стали сварочные работы.
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Чрезвычайная ситуация в ОАО "Светлогорский ЦКК" произошла при выполнении подрядной организацией огневых работ на участке талового масла.
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