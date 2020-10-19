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МВД: В Беларуси в воскресенье были задержаны 280 человек

19.10.2020 13:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В минувшее воскресенье в Беларуси были задержаны 280 участников акций гражданского протеста, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 280 граждан, из них в Минске – 215. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек», - говорится в сообщении.

Численность участников Марша партизан в МВД оценили с применением традиционного понижающего коэффициента.

«Вчера, 18 октября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 16 протестных акций, численность которых составила около 8 тысяч человек. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 10 до 100 участников)», - сообщает МВД.

 
Теги: Минск
 
 
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В минувшее воскресенье в Беларуси были задержаны 280 участников акций гражданского протеста, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.
 
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