«Михаил Борозна, зачем вы выстрелили себе в ногу?». Ученики народной артистки Зои Белохвостик обратились к ректору БГАИ

«Михаил Борозна, зачем вы выстрелили себе в ногу?» – задают они вопрос ректору учебного заведения, который посмел уволить народную артистку Беларуси Зою Белохвостик.





«Вот уже два месяца, как мы наблюдаем недальновидность руководителей государственных учреждений, которые увольняют своих лучших работников», – говорится в обращении.









Увольнение педагога бывшие выпускники мастерской Белохвостик приравнивают к профессиональному преступлению. Они требуют восстановить ее в должности.





Участники обращения проводят параллель и отмечают, что министр культуры страны Юрий Бондарь уже вошел в историю как разрушитель Купаловского театра, в котором много лет служила Зоя Белохвостик.





«С чем войдете в историю вы, Михаил Григорьевич, ректор, уволивший одного из лучших театральных педагогов страны?» – спрашивают ученики звезды купаловской сцены.