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Валерий Соловей: в 2021 году Владимир Путин не будет президентом России

19.10.2020 13:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2021 году Россию ожидают масштабные изменения в политическом поле, а главным событием года станет уход Владимира Путина с поста президента России. Такое громкое заявление в интервью NVC Radio сделал доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей.




Он отметил, что в Кремле рассматривалось сразу несколько вариантов трансформации власти, однако «обстоятельства непреодолимой силы», о которых профессор заявлял не раз, не позволят Владимиру Путину продолжить выполнять функции президента страны.

Соловей добавил, что, судя по всему, вариант со связкой Путин — Лукашенко в Госсовете при форсированном объединении России и Беларуси на данный момент также отложен. «Еще этим летом, предполагалось, что Владимир Путин, возглавляя Госсовет, уходит с поста президента России, а его заместителем в Госсовете становится Александр Лукашенко — после форсированного объединения России и Беларуси. Сейчас ситуация изменилась, и выглядит она иначе: предполагается, что Владимир Путин возглавляет Госсовет и остается на посту президента на какое-то время. Вне зависимости от выбранной Кремлем стратегии, я могу заявить, что в 2021 году Владимир Путин не будет президентом Российской Федерации», - заявил Валерий Соловей.
 
 
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В 2021 году Россию ожидают масштабные изменения в политическом поле, а главным событием года станет уход Владимира Путина с поста президента России. Такое громкое...
 
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