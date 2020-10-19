Валерий Соловей: в 2021 году Владимир Путин не будет президентом России













Он отметил, что в Кремле рассматривалось сразу несколько вариантов трансформации власти, однако «обстоятельства непреодолимой силы», о которых профессор заявлял не раз, не позволят Владимиру Путину продолжить выполнять функции президента страны.





Соловей добавил, что, судя по всему, вариант со связкой Путин — Лукашенко в Госсовете при форсированном объединении России и Беларуси на данный момент также отложен. «Еще этим летом, предполагалось, что Владимир Путин, возглавляя Госсовет, уходит с поста президента России, а его заместителем в Госсовете становится Александр Лукашенко — после форсированного объединения России и Беларуси. Сейчас ситуация изменилась, и выглядит она иначе: предполагается, что Владимир Путин возглавляет Госсовет и остается на посту президента на какое-то время. Вне зависимости от выбранной Кремлем стратегии, я могу заявить, что в 2021 году Владимир Путин не будет президентом Российской Федерации», - заявил Валерий Соловей.











