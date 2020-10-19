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Два российских бойца ММА поддержали убийцу учителя во Франции

19.10.2020 13:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зверское убийство учителя колледжа в пригороде Парижа 18-летним Абдулаком Анзоровым продолжает резонировать в мировых СМИ и социальных сетях. О трагедии высказываются как политики и общественные деятели, так и спортсмены.

«Газета.Ru» обратила внимание на неоднозначную реакцию российского бойца UFC Зелима Имадаева и спортсмена ACB Альберта Дураева на преступление во Франции.
 
Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Зелим Имадаев и Альберт Дураев поддержали молодого уроженца Чечни Абдулака Анзорова, совершившего убийство учителя Самюэля Пати возле колледжа под Парижем.

Входящий в ростер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Имадаев у себя в Instagram-сторис назвал Анзорова «героем», тогда как известный по выступлениям за ACB (ныне — Absolute Championship Akhmat (АСА). — «Газета.Ru») Дураев отметил в социальных сетях, что во Франции «свобода слова потеряла свое начало», прикрепив смеющийся смайлик. Впоследствии спортсмены удалили свои публикации, но скриншоты со словами поддержки молодого убийцы уже разошлись по интернету.
 
 
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Зверское убийство учителя колледжа в пригороде Парижа 18-летним Абдулаком Анзоровым продолжает резонировать в мировых СМИ и социальных сетях. О трагедии...
 
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