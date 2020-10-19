Бюджет получил от налога на Google в 1,5 раза больше, чем рассчитывал

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«За два с лишним года больше 60 млн рублей поступило этих платежей», - сказал Сергей Наливайко в эфире телеканала Беларусь 1.



Выросли и количество плательщиков этого налога, и вносимые ими суммы, отметил министр.

Что в итоге?

«Мы ожидали определенных поступлений, но уже в первый год наши прогнозы были на 50% превзойдены. Темп роста этого налога - 140-150%, думаю, и в последующие годы он сохранится», - сообщил Сергей Наливайко.