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Бюджет получил от налога на Google в 1,5 раза больше, чем рассчитывал
Источник материала: Myfin
«За два с лишним года больше 60 млн рублей поступило этих платежей», - сказал Сергей Наливайко в эфире телеканала Беларусь 1.
Выросли и количество плательщиков этого налога, и вносимые ими суммы, отметил министр.
Что в итоге?
«Мы ожидали определенных поступлений, но уже в первый год наши прогнозы были на 50% превзойдены. Темп роста этого налога - 140-150%, думаю, и в последующие годы он сохранится», - сообщил Сергей Наливайко.
Напомним, что с 1 января 2018 года иностранные компании при оказании услуг в электронной форме потребителям - физлицам (в том числе
Источник: Myfin.by
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Беларусь получила более 60 млн рублей от налога на Google с 2018 года, когда налог был введен в действие. Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.
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