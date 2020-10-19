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Во вторник объявлен желтый уровень опасности

19.10.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По оперативному сообщению Белгидромета, днем ожидается неблагоприятное погодное явление.

Во вторник объявлен желтый уровень опасности

Как отмечают синоптики, 20 октября в некоторых районах Витебской и Могилевской областей ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

При порывистом ветре они  советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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По оперативному сообщению Белгидромета, днем ожидается неблагоприятное погодное явление.
 
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