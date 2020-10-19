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Во вторник объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
По оперативному сообщению Белгидромета, днем ожидается неблагоприятное погодное явление.
Как отмечают синоптики, 20 октября в некоторых районах Витебской и Могилевской областей ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.
В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
При порывистом ветре они
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По оперативному сообщению Белгидромета, днем ожидается неблагоприятное погодное явление.
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