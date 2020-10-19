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Адвокат Шклярова: политтехнологу изменили меру пресечения на домашний арест

19.10.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокат Антон Гашинский подтвердил БелаПАН информацию о том, что его подзащитному Виталию Шклярову изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Адвокат Шклярова: политтехнологу изменили меру пресечения на домашний арест

В то же время, отметил адвокат, место нахождения Шклярова ему пока неизвестно.

Примечательно, что о месте нахождения политтехнолога не знают даже его родителям — об этом порталу tut.by сообщил его отец, по словам которого они узнали об освобождении сына из-под стражи из СМИ.

Сегодня стало известно, что задержанному 29 июля в Гомеле Шклярову по поручительству Юрия Воскресенского была изменена мера пресечения.

 
Теги: Гомель
 
 
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Адвокат Антон Гашинский подтвердил БелаПАН информацию о том, что его подзащитному Виталию Шклярову изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний...
 
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