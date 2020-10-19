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Адвокат Шклярова: политтехнологу изменили меру пресечения на домашний арест
Источник материала: Навiны
Адвокат Антон Гашинский подтвердил БелаПАН информацию о том, что его подзащитному Виталию Шклярову изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
В то же время, отметил адвокат, место нахождения Шклярова ему пока неизвестно.
Примечательно, что о месте нахождения политтехнолога не знают даже его родителям — об этом порталу tut.by сообщил его отец, по словам которого они узнали об освобождении сына из-под стражи из СМИ.
Сегодня стало известно, что задержанному 29 июля в Гомеле Шклярову по поручительству Юрия Воскресенского
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Адвокат Антон Гашинский подтвердил БелаПАН информацию о том, что его подзащитному Виталию Шклярову изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний...
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