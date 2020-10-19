Адвокат Шклярова: политтехнологу изменили меру пресечения на домашний арест

Адвокат Антон Гашинский подтвердил БелаПАН информацию о том, что его подзащитному Виталию Шклярову изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест.





В то же время, отметил адвокат, место нахождения Шклярова ему пока неизвестно.

Примечательно, что о месте нахождения политтехнолога не знают даже его родителям — об этом порталу tut.by сообщил его отец, по словам которого они узнали об освобождении сына из-под стражи из СМИ.