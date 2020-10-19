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Польский музыкант Бартош Щенсны записал песню, посвященную белорусской революции

19.10.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Польский музыкант Бартош Щенсны записал песню To moj dom, посвященную белорусской революции.

Польский музыкант Бартош Щенсны записал песню, посвященную белорусской революции

«Песня посвящена всем, кто борется за свои права. Песня вдохновлена событиями в Беларуси», — прокомментировал автор.

В видеоряде для композиции использованы кадры с протестных акций на улицах белорусских городов.

Бартош Щенсны — польский мультиинструменталист, музыкальный продюсер.

 

 
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Польский музыкант Бартош Щенсны записал песню To moj dom, посвященную белорусской революции.
 
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