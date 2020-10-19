Польский музыкант Бартош Щенсны записал песню, посвященную белорусской революции

Польский музыкант Бартош Щенсны записал песню To moj dom, посвященную белорусской революции.





«Песня посвящена всем, кто борется за свои права. Песня вдохновлена событиями в Беларуси», — прокомментировал автор.

В видеоряде для композиции использованы кадры с протестных акций на улицах белорусских городов.

Бартош Щенсны — польский мультиинструменталист, музыкальный продюсер.