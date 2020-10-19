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Польский музыкант Бартош Щенсны записал песню, посвященную белорусской революции
Источник материала: Навiны
Польский музыкант Бартош Щенсны записал песню To moj dom, посвященную белорусской революции.
«Песня посвящена всем, кто борется за свои права. Песня вдохновлена событиями в Беларуси», — прокомментировал автор.
В видеоряде для композиции использованы кадры с протестных акций на улицах белорусских городов.
Бартош Щенсны — польский мультиинструменталист, музыкальный продюсер.
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Польский музыкант Бартош Щенсны записал песню To moj dom, посвященную белорусской революции.
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