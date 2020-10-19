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Цой, что ты наделал... В гродненском караоке запретили включать «Хочу перемен» и другие «политические песни»

19.10.2020 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Любопытный документ прислал нам читатель. Это приказ по ООО «ЧЕМПИ Гродно», к которому относится кафе «Чемпи»: директор запрещает включать в караоке песни, «содержащие скрытый политический подтекст». В первую очередь — «Хочу перемен» ансамбля «Кино». Эта композиция (в которой Цой «ничего такого» не имел в виду) не впервые подвергается причудливой цензуре. Кто-то за нее отсидел, кому-то просто не дают спеть.

Руководству кафе «Чемпи» хватило сообразительности оформить решение документально. С 20 августа здесь нельзя петь «Перемен» и не только. Литование произведений доверено администратору. При СССР для этого существовал куда более громоздкий механизм, теперь бюрократия сведена к минимуму. Можно ли исполнять песню про «Саню» — в приказе отдельно не говорится.

Мотивировка такая: «В связи со сложившейся политической обстановкой и во избежание конфликтов между гостями с разными политическими взглядами».

Также во время пения запрещено выкрикивать политические лозунги — иначе музыка будет выключена, «пока гости не успокоятся».

Цой, что ты наделал... В гродненском караоке запретили включать «Хочу перемен» и другие «политические песни»

В перечне экстремистских материалов на сайте Мининформа мы композицию «Хочу перемен» пока не нашли. Может быть, присланный нам документ вообще фальшивка? Ведь так не бывает...

Директор фирмы «ЧЕМПИ Гродно» Наталия Забашная по телефону сказала:

— Я не буду ничего комментировать. 

— Но я еще ничего не спросил...

— Мы вправе устанавливать любые внутренние правила. Но выставлять внутренний документ, да еще с фамилиями, никто не имеет права. Всего хорошего.

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Теги: Гродно
 
 
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Любопытный документ прислал нам читатель. Это приказ по ООО «ЧЕМПИ Гродно», к которому относится кафе «Чемпи»: директор запрещает включать в караоке песни,...
 
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