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Цой, что ты наделал... В гродненском караоке запретили включать «Хочу перемен» и другие «политические песни»
Источник материала: Onliner
Любопытный документ прислал нам читатель. Это приказ по ООО «ЧЕМПИ Гродно», к которому относится кафе «Чемпи»: директор запрещает включать в караоке песни, «содержащие скрытый политический подтекст». В первую очередь — «Хочу перемен» ансамбля «Кино». Эта композиция (в которой Цой «ничего такого» не имел в виду) не впервые подвергается причудливой цензуре. Кто-то за нее отсидел, кому-то просто не дают спеть.
Руководству кафе «Чемпи» хватило сообразительности оформить решение документально. С 20 августа здесь нельзя петь «Перемен» и не только. Литование произведений доверено администратору. При СССР для этого существовал куда более громоздкий механизм, теперь бюрократия сведена к минимуму. Можно ли исполнять песню про «Саню» — в приказе отдельно не говорится.
Мотивировка такая: «В связи со сложившейся политической обстановкой и во избежание конфликтов между гостями с разными политическими взглядами».
Также во время пения запрещено выкрикивать политические лозунги — иначе музыка будет выключена, «пока гости не успокоятся».
В
Директор фирмы «ЧЕМПИ Гродно» Наталия Забашная по телефону сказала:
— Я не буду ничего комментировать.
— Но я еще ничего не спросил...
— Мы вправе устанавливать любые внутренние правила. Но выставлять внутренний документ, да еще с фамилиями, никто не имеет права. Всего хорошего.
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Цой, что ты наделал... В гродненском караоке запретили включать «Хочу перемен» и другие «политические песни»
Любопытный документ прислал нам читатель. Это приказ по ООО «ЧЕМПИ Гродно», к которому относится кафе «Чемпи»: директор запрещает включать в караоке песни,...
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