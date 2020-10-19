Эксперт: Шкляров уже не в СИЗО, но где финиш внутрибелорусского конфликта?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня все мы переживаем сложный период как на внешнеполитическом, так и на внутреннем контуре. Трудно что-либо просчитать, но действовать нужно. Шаги к внутрибелорусскому политическому урегулированию в виде предложений по изменениям в действующую Конституцию пока не дают ясной перспективы. А потому необходимо думать о некоем "третьем пути", который был бы приемлем обеим конфликтующим сторонам, считает известный политический эксперт, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман.

По его словам, весь спектр последних политических событий в той или иной степени является частью крупнейшего кризиса. Это наблюдается не только в работе влиятельных международных институтов, но и в текущих глобальных экономических проблемах. И не исключено, что они будут решаться политическим путем, полагает эксперт.

"В мире происходят такие события, что выдвижение нашей протестной женской "триады" – Тихановской, Цепкало и Колесниковой – на Нобелевскую премию мира 2021 года, вскоре сделают эту тему неактуальной. Она скорее всего будет "отодвинута", а вообще в наших протестах просматривается некая бесконечность. Если власть и оппозиция рассчитывают, что на волне всех катаклизмов, которые с нами случаются, в том числе и по причине COVID-19, удастся на свою сторону перетянуть абсолютное большинство, которое сделает победу одной из сторон безоговорочной, то это пустые ожидания", – сказал собеседник Sputnik.

Напомним, президентские выборы состоялись в Беларуси 9 августа, по данным ЦИК победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать эти результаты и призвала граждан к уличным протестам, а предприятия страны – к забастовкам. На ряде заводов были образованы стачечные комитеты, но полномасштабная забастовка не состоялась. В первые дни акции подавлялись силовиками с применением спецсредств. По официальным данным, за первые дни около семи тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

В начале октября один из экс-кандидатов в президенты Беларуси Светлана Тихановская попала в межгосударственный розыск в России. Под данным МВД РФ, она обвинялась по статье 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). В пятницу 16 октября стало известно, что она обвиняется по третьей части данной статьи, которая подразумевает санкции в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

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