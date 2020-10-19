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Эксперт: Шкляров уже не в СИЗО, но где финиш внутрибелорусского конфликта?

19.10.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня все мы переживаем сложный период как на внешнеполитическом, так и на внутреннем контуре. Трудно что-либо просчитать, но действовать нужно. Шаги к внутрибелорусскому политическому урегулированию в виде предложений по изменениям в действующую Конституцию пока не дают ясной перспективы. А потому необходимо думать о некоем "третьем пути", который был бы приемлем обеим конфликтующим сторонам, считает известный политический эксперт, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман. 

© Photo : Правительство Брянской области РФ
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По его словам, весь спектр последних политических событий в той или иной степени является частью крупнейшего кризиса. Это наблюдается не только в работе влиятельных международных институтов, но и в текущих глобальных экономических проблемах. И не исключено, что они будут решаться политическим путем, полагает эксперт.

"В мире происходят такие события, что выдвижение нашей протестной женской "триады" – Тихановской, Цепкало и Колесниковой – на Нобелевскую премию мира 2021 года, вскоре сделают эту тему неактуальной. Она скорее всего будет "отодвинута", а вообще в наших протестах просматривается некая бесконечность. Если власть и оппозиция рассчитывают, что на волне всех катаклизмов, которые с нами случаются, в том числе и по причине COVID-19, удастся на свою сторону перетянуть абсолютное большинство, которое сделает победу одной из сторон безоговорочной, то это пустые ожидания", – сказал собеседник Sputnik.

Напомним, президентские выборы состоялись в Беларуси 9 августа, по данным ЦИК победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать эти результаты и призвала граждан к уличным протестам, а предприятия страны – к забастовкам. На ряде заводов были образованы стачечные комитеты, но полномасштабная забастовка не состоялась. В первые дни акции подавлялись силовиками с применением спецсредств. По официальным данным, за первые дни около семи тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

В начале октября один из экс-кандидатов в президенты Беларуси Светлана Тихановская попала в межгосударственный розыск в России. Под данным МВД РФ, она обвинялась по статье 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). В пятницу 16 октября стало известно, что она обвиняется по третьей части данной статьи, которая подразумевает санкции в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Программу "Горизонт событий" с участием директора Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгения Прейгермана смотрите на Sputnik Беларусь.

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Дадут ли Нобелевскую премию мира протестной "триаде"и что будет с "Минским диалогом" - о текущей политической ситуации рассуждает известный эксперт Евгений...
 
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