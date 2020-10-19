В Беларуси стартовала 13-я Белорусская антарктическая экспедиция

Источник материала: Tut.by

В НАН Беларуси дан старт 13-й Белорусской антарктической экспедиции. Об этом сообщает пресс-служба НАН Беларуси.



Фото: пресс-служба НАН Беларуси

Сегодня, 19 октября 2020 года, в НАН Беларуси был дан торжественный старт тринадцатой Белорусской антарктической экспедиции.

В этом году на ледовый континент отправятся десять участников — специалисты, которые уже побывали в Антарктиде (5 человек) и новички. Членам экспедиции предстоит нелегкая многомесячная работа по наращиванию строительства собственного дома на берегах Антарктики — Белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя», а также по проведению научных исследований в рамках государственной программы по изучению Антарктики.

В составе Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) сезона 2020−2021 гг. — научные сотрудники НАН Беларуси (Республиканского центра полярных исследований, Института физики, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Института прикладной физики, Института природопользования), БГУ (Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы) и др. организаций страны.

Это — Алексей Гайдашов — начальник экспедиции; Владимир Нестерович — начальник сезонной полевой базы; Павел Ростов — главный специалист-механик; Егор Корзун — ведущий специалист (биолог-эколог); Сергей Лютый — ведущий специалист, зав. производством питания; Владислав Базылевич — ведущий специалист (физика атмосферы); Леонид Никитюк — врач-хирург-анестезиолог высшей категории; Сергей Зубрицкий — ведущий специалист (электрик-энергетик, специалист по средствам УКВ и КВ связи); Павел Шаблыко — ведущий специалист (геофизик) и Николай Зинькевич — ведущий специалист (программист).

Как подчеркнул выступая на мероприятии первый заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик, основная цель нынешней экспедиции — это получение новых знаний. В ходе предыдущих экспедиций нашими учеными получены важные результаты, имеющие признание в мировом антарктическом сообществе. Так, например, создан базовый аппаратурный комплекс и методическое обеспечение для экспериментальной комплексной дистанционной наземной и спутниковой системы мониторинга атмосферы и снежной поверхности, уникальные для Антарктиды и нашедшие применение в национальных и международных проектах.

В Антарктиде в районе г. Вечерней в сотрудничестве с Лилльским университетом развернута и используется для регулярных наблюдений радиометрическая система, которая включена в глобальную радиометрическую сеть AERONET. Впервые для восточного сектора Антарктики создана база данных по таксономическому составу флоры и фауны морских, пресноводных и наземных экосистем.

«Открыты новые для науки виды беспозвоночных. Впервые для района мелководного шельфа моря Космонавтов (где базируется наша станция) обнаружены их промысловые запасы, в частности, морских ежей, плотность которых достигает 60 экз/м2. Составлена эталонная коллекция мхов и лишайников, хранящаяся в гербарии Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, которая является научным объектом, составляющим Национальное достояние Республики Беларусь. Установлены высокие перспективы района размещения БАС на полезные ископаемые (железа, цветные и благородные металлы и др.), в том числе на углеводороды в прибрежной части дна морей», — отметил Сергей Чижик.

И это неполный перечень научных достижений, которые получены нашими учеными в составе Белорусских антарктических экспедиций.

Надо отметить, что в ходе предыдущих экспедиций была заложена основа белорусской станции. Введены в строй специализированные модульные объекты, созданные в Беларуси. Планируется, что к 2021−2022 годам первая очередь станции будет готова к приему круглогодичных научных экспедиций.

Уже завтра, 20 октября 2020 года, члены 13-й Белорусской антарктической экспедиции выедут в Санкт-Петербург. Туда же будут отправлены экспедиционные грузы. Из Санкт-Петербурга на борту российского судна белорусские полярники отправятся в Антарктику. С декабря до середины февраля, то есть 2,5 месяца, будут проведены научные исследования и работы по развертыванию амбулаторно-хирургического модуля. Возвращение планируется в первой половине марта.