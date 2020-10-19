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Илью Салей находится дома. Что еще известно

19.10.2020 13:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Отец Ильи Салея Василий рассказал о переводе сына под домашний арест.

Как рассказал отец Ильи Салея TUT.BY, в пятницу в конце рабочего дня им позвонил следователь и сказал, что принято решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

«Сейчас Илья находится дома, чувствует себя нормально, читает, отмывается, вроде никаких видимых последствий полуторамесячного пребывания в местах не столь отдаленных пока нет», – рассказал Василий Салей.

По словам отца Салея, к адвокату применены все ограничения по ст. 125 УПК (Домашний арест): Илье нельзя выходить на улицу, видеться с родными и друзьями, пользоваться интернетом.

Несколько раз в сутки к нему приходят сотрудники милиции

Василий Салей объяснил, что так как Илья живет один, то видеться с ним никто не может. С ним видится только отец, поскольку является его адвокатом.

Напомним, 17 октября соседи Ильи Салея сообщили TUT.BY, что адвокат находится дома. Жители дома сказали, что Илья Салей приехал около 19.00 пятницы в сопровождении родителей. Уже после 23.00 в квартиру к Салею приходили сотрудники милиции. Появлялись они там и в субботу днем. Соседи предполагают, что таким образом силовики контролируют, дома ли находится Илья.

 
 
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Отец Ильи Салея Василий рассказал о переводе сына под домашний арест.
 
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