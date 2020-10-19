|
Илью Салей находится дома. Что еще известно
19.10.2020 13:47 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Отец Ильи Салея Василий рассказал о переводе сына под домашний арест.
Как рассказал отец Ильи Салея
«Сейчас Илья находится дома, чувствует себя нормально, читает, отмывается, вроде никаких видимых последствий полуторамесячного пребывания в местах не столь отдаленных пока нет», – рассказал Василий Салей.
По словам отца Салея, к адвокату применены все ограничения по ст. 125 УПК (Домашний арест): Илье нельзя выходить на улицу, видеться с родными и друзьями, пользоваться интернетом.
Несколько раз в сутки к нему приходят сотрудники милиции
Василий Салей объяснил, что так как Илья живет один, то видеться с ним никто не может. С ним видится только отец, поскольку является его адвокатом.
Напомним, 17 октября соседи Ильи Салея сообщили TUT.BY, что адвокат находится дома. Жители дома сказали, что Илья Салей приехал около 19.00 пятницы в сопровождении родителей. Уже после 23.00 в квартиру к Салею приходили сотрудники милиции. Появлялись они там и в субботу днем. Соседи предполагают, что таким образом силовики контролируют, дома ли находится Илья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец Ильи Салея Василий рассказал о переводе сына под домашний арест.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)