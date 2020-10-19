ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Светлогорском ЦК был пожар, есть один погибший

19.10.2020 13:47 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Утром 19 октября на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате случился пожар — загорелся резервуар.

На месте происшествия работают подразделения МЧС.

ЧП произошло на участке таллового масла при выполнении подрядной организацией огневых работ. Загорелся резервуар с талловым маслом.

Около 11.50 пожар был локализован.

По предварительной информации, погиб сотрудник сторонней организации 1980 года рождения. Он проводил ремонтные работы на данном резервуаре.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 19 октября на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате случился пожар — загорелся резервуар.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД сообщило о 280 задержанных в воскресенье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика