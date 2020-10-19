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На Светлогорском ЦК был пожар, есть один погибший
19.10.2020 13:47 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Утром 19 октября на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате случился пожар — загорелся резервуар.
На месте происшествия работают подразделения МЧС.
ЧП произошло на участке таллового масла при выполнении подрядной организацией огневых работ. Загорелся резервуар с талловым маслом.
Около 11.50 пожар был локализован.
По предварительной информации, погиб сотрудник сторонней организации 1980 года рождения. Он проводил ремонтные работы на данном резервуаре.
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Утром 19 октября на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате случился пожар — загорелся резервуар.
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