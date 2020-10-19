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Уже пятый политзаключенный вышел из СИЗО после встречи с Лукашенко – на этот раз домой отпустили адвоката

19.10.2020 13:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Член президиума КС, медиатор Лилия Власова на свободе. По словам бизнесмена Юрия Воскресенского, Власовой изменили меру пресечения на домашний арест. Ее выпустили из СИЗО КГБ в пятницу вечером. Воскресенский заявил TUT.by, что сам ее встретил и отвез домой.

Власову задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 31 августа. Позже появилась информация, что в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов). Санкции подразумевают до 7 лет лишения свободы.

Лилия – один из 12 политзаключенных, которая была на «беседе» с Лукашенко в СИЗО КГБ. И уже пятая, кто после этой встречи оказался дома. 

Также уже перевели на домашний арест политтехнолога Виталия Шклярова, адвоката Илью Салея и бизнесмена Юрий Воскресенского и директора ИТ-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича. Пока что только двое последних выступили с заявлениями на госТВ. Воскресенский, например, призвал не ходить на протесты и раскритиковал действия Бабарико и Колесниковой.   

Также Лукашенко поручил Воскресенскому заняться проработкой изменения Конституции. И заодно составить список «изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе». Собственно, поэтому Воскресенский поручился за Шклярова и за Власову. 

Что значит для политзаключенных домашний арест 

По сути, это та же тюрьма, только дома. Так, например, сегодня пресс-служба КС рассказала, что в отношении адвоката штаба Бабарико Ильи Салея действуют «практически все предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством ограничения, в том числе запрет на интернет». 

Так что все освобожденные все еще пленники этой ситемы. 

 
 
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Член президиума КС, медиатор Лилия Власова на свободе. По словам бизнесмена Юрия Воскресенского, Власовой изменили меру пресечения на домашний арест. Ее выпустили...
 
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