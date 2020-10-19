Власти Беларуси выпустили политзаключенную Лилию Власову из СИЗО КГБ

Источник материала: АФН

В минувшую пятницу из СИЗО КГБ вышла член президиума Координационного совета Лилия Власова.

Ей также изменили меру пресечения на домашний арест.

Сегодня пресс-служба Координационного совета уточнила, что вышедшему в пятницу из СИЗО КГБ юриста Салею была также изменена мера пресечения на домашний арест.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что под домашний арест власти также выпустили из СИЗО политтехнолога Виталия Шклярова.