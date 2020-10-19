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Карбалевич: Власти имитируют диалог, выпущенным политзаключенным лишь ослабили ошейник
Источник материала: Партизан
План властей понятен, но выглядит он аляповато, заявил в комментарии "Белорусскому партизану" политолог Валерий Карбалевич.
– Из СИЗО выпустили четвертого участника встречи Лукашенко с политзаключенными в КГБ – политтехнолога Виталия Шклярова. Что за процесс мы наблюдаем?
– Это продолжение шага, который Лукашенко совершил неделю назад, посетив СИЗО КГБ. Мы видим попытку помимо грубой силы сделать жесты примирения и компромисса. Думаю, они адресованы и белорусскому протестному обществу, и России, которая настаивает на начале диалога, и Западу, который давно этого требует.
Лукашенко понимает, что решить политический кризис только жестким подавлением протестов не получится. За такие действия нужно платить и разрывом отношений с Западом, и разрывом отношений с международными финансовыми организациями, и частичным разрушением белорусской экономики (бизнес бежит отсюда, инвестиции не идут).
Лукашенко понимает, что даже если удастся задушить протест или минимизировать его, то с его инфраструктурой ничего не поделаешь. Это и телеграм-каналы, и сообщества в микрорайонах и дворах, и соответствующие чаты.
Даже если общество на какой-то период успокоится, то новый протест может вспыхнуть в любой момент. Когда существует соответствующая инфраструктура, протест можно легко мобилизовать.
Кроме того, несмотря на все усилия властей, протест продолжается. Поэтому с этим надо что-то делать.
Но попытка компромисса со стороны руководства страны похожа на имитацию.
Власти отказываются вступить в реальный диалог с центрами, которые выступают от имени протестующего народа: штабом Тихановской, Координационным советом.
Вместо этого власти пытаются искусственно назначить представителей оппозиции и вести диалог с ними. В рамках этого плана и началось освобождение политзаключенных.
– Как думаете, выпустят ли из СИЗО Бабарико и Тихановского, которые были на встрече с Лукашенко?
– Трудно говорить, по какому принципу выбирают людей для освобождения из СИЗО. Но обращает на себя внимание тот факт, что власти активно пиарят Юрия Воскресенского.
Сейчас он фактически говорит языком БТ: ругает оппозицию и Запад, хвалит Лукашенко.
По версии властей Воскресенский является рупором конструктивной оппозиции, которая готова участвовать в процессе конституционной реформы.
План понятен, но выглядит он, как бы это сказать помягче, аляповато. Не знаю, кто может поверить, что Воскресенский представляет оппозицию.
Политзаключенных даже не выпустили на свободу: их перевели под домашний арест, не прекратив уголовные дела. Людям всего лишь ослабили ошейник. Как могут вести переговоры те, кто фактически находится в заключении? Ни о каком реальном диалоге речи, конечно, не идет.
Трудно прогнозировать, как дальше собираются осуществлять освобождение других политзаключенных. Но, по-видимому, на встречу с Лукашенко отобрали людей, которых власти считают умеренной оппозицией – за исключением Сергея Тихановского.
Все остальные во время кампании подчеркивали, что хотят действовать исключительно в правовом поле.
Удастся ли слепить конструктивную оппозицию, которая будет готова работать по сценарию властей – большой вопрос. Посмотрим на дальнейшие действия и заявления Ильи Салея и Виталия Шклярова.
Вероятно, сейчас идет усиленная обработка людей, которые были на встрече с Лукашенко и которых планируют выпустить следующими: чтобы они призвали людей не выходить на улицы и выразили готовность участвовать в процессе конституционной реформы на условиях властей.
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План властей понятен, но выглядит он аляповато, заявил в комментарии "Белорусскому партизану" политолог Валерий Карбалевич.
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