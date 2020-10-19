Газпромбанк: экономика Беларуси упадет не так глубоко, как ожидалось ранее

Источник материала: Myfin

На заводе «БЕЛДЖИ». Фото Myfin.by

В Беларуси за прошедшие 9 месяцев этого года зафиксирован экономический спад на 1,3%.

В октябре-декабре тенденция оживления экономики будет поддержана постепенным восстановлением внешнего спроса и сохранением полной загрузки производственных мощностей белорусских НПЗ, отмечают аналитики Газпромбанка.

Эксперты также обращают внимание на положительное влияние благоприятных денежно-кредитных условий Нацбанка Беларуси и эффект низкой сравнительной базы второго полугодия 2019 года в обрабатывающей промышленности в связи с ситуацией на нефтепроводе «Дружба», передает interfax.by.

Снижение ВВП Беларуси за январь-сентябрь на 1,3%, по мнению экспертов, связано с сокращением на 1,4% производства в обрабатывающей промышленности. Эта отрасль ориентирована на экспорт и является ключевой компонентой ВВП с долей 21,3% в его структуре.

Поддержал экономику в этот период IT-сектор, показавший рост на 8,2%. Кроме того, сохраняется рост в строительстве и сельском хозяйстве - на 5,8% и 5,5% соответственно.

В цехах Быховского консервно-овощесушильного завода. Фото Myfin.by

Что в итоге?

Благодаря тому, что Беларусь избежала жестких карантинных мер в условиях пандемии, давление на ее экономику ограничено, отмечают в Газпромбанке. Об этом говорит более мягкое снижение ВВП по сравнению с большинством стран СНГ в условиях пандемии. Это также подтверждается сохранением наметившегося в июне положительного тренда в промпроизводстве, которое в сентябре выросло на 1,4% к предыдущему месяцу и на 1% - к сентябрю 2019 года..