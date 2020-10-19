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Газпромбанк: экономика Беларуси упадет не так глубоко, как ожидалось ранее
Источник материала: Myfin
В Беларуси за прошедшие 9 месяцев этого года зафиксирован экономический спад на 1,3%.
В октябре-декабре тенденция оживления экономики будет поддержана постепенным восстановлением внешнего спроса и сохранением полной загрузки производственных мощностей белорусских НПЗ, отмечают аналитики Газпромбанка.
Эксперты также обращают внимание на положительное влияние благоприятных денежно-кредитных условий
Снижение ВВП Беларуси за январь-сентябрь на 1,3%, по мнению экспертов, связано с сокращением на 1,4% производства в обрабатывающей промышленности. Эта отрасль ориентирована на
Поддержал экономику в этот период IT-сектор, показавший рост на 8,2%. Кроме того, сохраняется рост в строительстве и сельском хозяйстве - на 5,8% и 5,5% соответственно.
Что в итоге?
Благодаря тому, что Беларусь избежала жестких карантинных мер в условиях пандемии, давление на ее экономику ограничено, отмечают в Газпромбанке. Об этом говорит более мягкое снижение ВВП по сравнению с большинством стран СНГ в условиях пандемии. Это также подтверждается сохранением наметившегося в июне положительного тренда в промпроизводстве, которое в сентябре выросло на 1,4% к предыдущему месяцу и на 1% - к сентябрю 2019 года..
Источник: Myfin.by
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