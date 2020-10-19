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Когда в Беларуси отменят список запрещенных профессий для женщин
Источник материала: Навiны
В Беларуси до сих пор есть десятки профессий, которые запрещены для женщин. Naviny.by изучили этот список, который достался стране от советской эпохи, а также мнения специалистов и опыт соседних стран.
Список обещают отменить «в ближайшее время»
Трудовой кодекс Беларуси запрещает привлекать женщин к выполнению тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда (
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В частности, белорусским женщинам запрещены верхолазные работы, работы по изготовлению изделий из свинца, тушению пожаров и ликвидации аварий, утилизации боеприпасов.
Минтруда считает, что только мужчины в нашей стране могут работать, например, стеклодувами, машинистами погрузочных машин, дробильщиками, кузнецами-штамповщиками, резчиками бетонных и железобетонных изделий.
Женщины в Беларуси не будут приняты на работу и по отдельным профессиям независимо от вида производства. Речь идет в том числе о профессиях водолаза, котельщика, плотника, составителя поездов, такелажника.
Однако здесь есть свои особенности, и многое зависит от конкретного производства.
«Женщину не возьмут в профессию только если на самом предприятии эта профессия действительно с вредными условиями труда. Если аттестация рабочих мест подтверждает, что это рабочее место не вредное и не опасно для здоровья женщины, то, бесспорно, ее возьмут в эту профессию. Если по списку женщина не может работать водителем большегрузных автомобилей, то есть сегодня факты, когда женщина работает, но работает на современном автомобиле», —
Как видно, государство косвенно признает, что список в определенной степени устарел.
До недавнего времени власти страны старались постепенно уменьшать число позиций в списке профессий и работ, которые запрещены для женщин. Но потом решили резко зайти с другой стороны — свести к минимуму сами вредные и опасные условия труда. Одинаково вредные и опасные, отметим, и для женщин, и для мужчин, которые выполняют эти работы.
В ситуации, когда сократятся работы и профессии с вредными и опасными условиями труда, список запрещенных профессий для женщин предлагается вообще отменить, сообщила Ирина Костевич.
По словам министра, это может произойти в ближайшее время.
Руководитель Минтруда также рассказала, что в некоторых профессиях, которые считались традиционно мужскими до недавнего времени, белоруски уже успешно работают.
Так, сегодня в «Белавиа» две женщины работают в качестве второго пилота — они управляют самолетом Boeing.
Нужны не запреты, а равные условия труда
В соседних с Беларусью странах тоже есть списки профессий, к которым не допускаются женщины. Эти списки также постепенно или пересматриваются, или отменяются вообще.
Так, в России с 1 января 2021 года вступит в силу
Этот документ готовился с учетом предложений профсоюзов и работодателей. Новый перечень содержит 100 позиций в 21 группе — в четыре раза меньше, чем сегодня.
Ограничения предусмотрены, в частности, на работу женщин по отдельным специальностям на химическом производстве, подземных и горных производствах, объектах по металлообработке, добыче нефти и газа, радиотехническом производстве, ремонту и обслуживанию летательных аппаратов, судостроению и судоремонту, а также в легкой, текстильной и пищевой промышленности, на железнодорожном транспорте.
В отличие от России, власти Украины не пересмотрели, а вообще отменили в 2017 году список вредных и опасных профессий для женщин.
Этот перечень из 458 профессий содержался в приказе Минздрава, который был принят еще в 1993 году.
«Женщины не имели права работать в целых отраслях экономики, и это таким образом сужало их экономическую деятельность и, конечно, они не могли дальше продвигаться в своей карьере», —
Политик считает, что отмена запрещенных профессий для женщин будет содействовать защите прав человека.
«Мы должны не запрещать профессии для женщин, а создавать условия для того, чтобы они могли работать. И они должны сами выбрать, хотят они водить самолет или работать в подземном транспорте», — заявила Светлана Войцеховская.
Вредные для всех, запрещенные — только для женщин
Составление списков вредных и опасных профессий власти разных стран
При этом политики и чиновники ссылаются на мнение медиков.
Прежде всего, вред будущим мамам способны нанести сферы деятельности, связанные с воздействием химических факторов (маляр, оператор заправочных станций, чистильщик, гальваник, литейщик и другие профессии) и вибрации (водитель, гравер, дорожник, клепальщик, шлифовальщик).
Риск для репродуктивного здоровья женщин в том числе представляют работы, связанные с микроорганизмами и воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей, а также профессии, где создается экстремальный микроклимат.
Вместе с тем сами медики
В этой связи женские правовые организации, в том числе белорусские (к примеру,
Чтобы добиться равных условий, правозащитники из разных стран совместно участвуют в международной кампании All jobs for all women.
«Списки профессий, запрещенных для женщин, — наследие советской эпохи. Открытая дискриминация женщин в сфере труда объясняется заботой об их репродуктивном здоровье. В России, Беларуси, Азербайджане, постсоветских странах Центральной Азии женщинам законодательно запрещены сотни профессий, в том числе престижные и высокооплачиваемые», — отмечается на
Большинство цивилизованных стран давно отказались от практики запрета профессий для определенного пола.
Участники кампании All jobs for all women уже добились того, что подобные списки отменены в Украине, Молдове и Узбекистане. Еще в двух странах, Армении и Грузии, эти списки изъяты из трудовых кодексов, хотя ограничения на труд женщин еще существуют.
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В Беларуси до сих пор есть десятки профессий, которые запрещены для женщин. Naviny.by изучили этот список, который достался стране от советской эпохи, а также мнения...
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