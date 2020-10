Когда в Беларуси отменят список запрещенных профессий для женщин

В Беларуси до сих пор есть десятки профессий, которые запрещены для женщин. Naviny.by изучили этот список, который достался стране от советской эпохи, а также мнения специалистов и опыт соседних стран.



Фото sochi24.tv

Список обещают отменить «в ближайшее время»

Трудовой кодекс Беларуси запрещает привлекать женщин к выполнению тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда ( статья 262). Кроме того, белорускам запрещено работать под землей за некоторым исключением.

Сам список таких работ был утвержден в 2014 году — Минтруда включил в него 182 профессии (работы).

В частности, белорусским женщинам запрещены верхолазные работы, работы по изготовлению изделий из свинца, тушению пожаров и ликвидации аварий, утилизации боеприпасов.

Минтруда считает, что только мужчины в нашей стране могут работать, например, стеклодувами, машинистами погрузочных машин, дробильщиками, кузнецами-штамповщиками, резчиками бетонных и железобетонных изделий.

Женщины в Беларуси не будут приняты на работу и по отдельным профессиям независимо от вида производства. Речь идет в том числе о профессиях водолаза, котельщика, плотника, составителя поездов, такелажника.

Однако здесь есть свои особенности, и многое зависит от конкретного производства.

«Женщину не возьмут в профессию только если на самом предприятии эта профессия действительно с вредными условиями труда. Если аттестация рабочих мест подтверждает, что это рабочее место не вредное и не опасно для здоровья женщины, то, бесспорно, ее возьмут в эту профессию. Если по списку женщина не может работать водителем большегрузных автомобилей, то есть сегодня факты, когда женщина работает, но работает на современном автомобиле», — отметила в воскресенье, 18 октября, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала СТВ.

Как видно, государство косвенно признает, что список в определенной степени устарел.

До недавнего времени власти страны старались постепенно уменьшать число позиций в списке профессий и работ, которые запрещены для женщин. Но потом решили резко зайти с другой стороны — свести к минимуму сами вредные и опасные условия труда. Одинаково вредные и опасные, отметим, и для женщин, и для мужчин, которые выполняют эти работы.

В ситуации, когда сократятся работы и профессии с вредными и опасными условиями труда, список запрещенных профессий для женщин предлагается вообще отменить, сообщила Ирина Костевич.

По словам министра, это может произойти в ближайшее время.

Руководитель Минтруда также рассказала, что в некоторых профессиях, которые считались традиционно мужскими до недавнего времени, белоруски уже успешно работают.

Так, сегодня в «Белавиа» две женщины работают в качестве второго пилота — они управляют самолетом Boeing.

Нужны не запреты, а равные условия труда

В соседних с Беларусью странах тоже есть списки профессий, к которым не допускаются женщины. Эти списки также постепенно или пересматриваются, или отменяются вообще.

Так, в России с 1 января 2021 года вступит в силу приказ Минтруда, который содержит новый перечень работ и должностей, запрещенных для женщин.

Этот документ готовился с учетом предложений профсоюзов и работодателей. Новый перечень содержит 100 позиций в 21 группе — в четыре раза меньше, чем сегодня.

Ограничения предусмотрены, в частности, на работу женщин по отдельным специальностям на химическом производстве, подземных и горных производствах, объектах по металлообработке, добыче нефти и газа, радиотехническом производстве, ремонту и обслуживанию летательных аппаратов, судостроению и судоремонту, а также в легкой, текстильной и пищевой промышленности, на железнодорожном транспорте.

В отличие от России, власти Украины не пересмотрели, а вообще отменили в 2017 году список вредных и опасных профессий для женщин.

Этот перечень из 458 профессий содержался в приказе Минздрава, который был принят еще в 1993 году.

«Женщины не имели права работать в целых отраслях экономики, и это таким образом сужало их экономическую деятельность и, конечно, они не могли дальше продвигаться в своей карьере», — объясняла сложившуюся ситуацию один из инициаторов отмены перечня, народный депутат, член фракции «Народный фронт» Светлана Войцеховская.

Политик считает, что отмена запрещенных профессий для женщин будет содействовать защите прав человека.

«Мы должны не запрещать профессии для женщин, а создавать условия для того, чтобы они могли работать. И они должны сами выбрать, хотят они водить самолет или работать в подземном транспорте», — заявила Светлана Войцеховская.

Вредные для всех, запрещенные — только для женщин

Составление списков вредных и опасных профессий власти разных стран обосновывают заботой о репродуктивном здоровье женщин.

При этом политики и чиновники ссылаются на мнение медиков.

Прежде всего, вред будущим мамам способны нанести сферы деятельности, связанные с воздействием химических факторов (маляр, оператор заправочных станций, чистильщик, гальваник, литейщик и другие профессии) и вибрации (водитель, гравер, дорожник, клепальщик, шлифовальщик).

Риск для репродуктивного здоровья женщин в том числе представляют работы, связанные с микроорганизмами и воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей, а также профессии, где создается экстремальный микроклимат.

Вместе с тем сами медики признают , что подобные условия труда негативно воздействуют и на мужское репродуктивное здоровье.

В этой связи женские правовые организации, в том числе белорусские (к примеру, Центр по продвижению прав женщин «Ее права»), считают, что списки запрещенных профессий — это дискриминация женщин в трудовой сфере и ограничение их прав на труд, которые закреплены в Конституции.

Чтобы добиться равных условий, правозащитники из разных стран совместно участвуют в международной кампании All jobs for all women.

«Списки профессий, запрещенных для женщин, — наследие советской эпохи. Открытая дискриминация женщин в сфере труда объясняется заботой об их репродуктивном здоровье. В России, Беларуси, Азербайджане, постсоветских странах Центральной Азии женщинам законодательно запрещены сотни профессий, в том числе престижные и высокооплачиваемые», — отмечается на сайте кампании.

Большинство цивилизованных стран давно отказались от практики запрета профессий для определенного пола.

Участники кампании All jobs for all women уже добились того, что подобные списки отменены в Украине, Молдове и Узбекистане. Еще в двух странах, Армении и Грузии, эти списки изъяты из трудовых кодексов, хотя ограничения на труд женщин еще существуют.