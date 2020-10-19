|
Член президиума КС Власова выпущена из СИЗО КГБ под домашний арест
Источник материала: Навiны
Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, юрист и медиатор Лилия Власова выпущена из следственного изолятора Комитета госбезопасности под домашний арест, сообщает портал
Воскресенский сообщил, что Власову выпустили еще в пятницу, 16 октября, и он сам ее встретил и отвез домой. Адвокат медиатора также подтвердила информацию об изменении меры пресечения.
Власова
«В 14.20 в ее дом, где находился ее муж, Владимир Искорцев, пришли с обыском трое сотрудников ДФР в присутствии двоих понятых. Обыск продолжался около часа, в его ходе был изъят жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее супруга и несколько флешек, — сообщал ранее КС. — Около 21.00 31 августа адвокат сообщил Владимиру Искорцеву, что Лилию Власову задерживают на 72 часа, по истечении которых должно быть принято решение о мере пресечения. В каком статусе она находится — пока неизвестно. Адвокат находится под подпиской о неразглашении».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, юрист и медиатор Лилия Власова выпущена из следственного изолятора...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)