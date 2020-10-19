Член президиума КС Власова выпущена из СИЗО КГБ под домашний арест

Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, юрист и медиатор Лилия Власова выпущена из следственного изолятора Комитета госбезопасности под домашний арест, сообщает портал tut.by со ссылкой на политолога Юрия Воскресенского, члена инициативной группы Виктора Бабарико.





Воскресенский сообщил, что Власову выпустили еще в пятницу, 16 октября, и он сам ее встретил и отвез домой. Адвокат медиатора также подтвердила информацию об изменении меры пресечения.

Власова была задержана сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 31 августа, когда пришла к нотариусу по семейным делам.

«В 14.20 в ее дом, где находился ее муж, Владимир Искорцев, пришли с обыском трое сотрудников ДФР в присутствии двоих понятых. Обыск продолжался около часа, в его ходе был изъят жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее супруга и несколько флешек, — сообщал ранее КС. — Около 21.00 31 августа адвокат сообщил Владимиру Искорцеву, что Лилию Власову задерживают на 72 часа, по истечении которых должно быть принято решение о мере пресечения. В каком статусе она находится — пока неизвестно. Адвокат находится под подпиской о неразглашении».