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Лилия Власова тоже на свободе. Она стала еще одним освобожденным участником «встречи с Лукашенко»
Источник материала: Onliner
Члену президиума Координационного совета Лилии Власовой сегодня изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного совета.
— Мы подтверждаем смену меры пресечения Лилии Власовой на домашний арест. Все ограничения, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, в силе, как и в случае с Ильей Салеем, — прокомментировала пресс-служба Координационного совета.
Напомним, она стала очередным освобожденным участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Лилия Власова была задержана 31 августа. В отношении нее возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
Также под домашний арест был переведен (еще в пятницу) адвокат Марии Колесниковой Илья Салей. Так подтвердилась
А еще сегодня стало известно, что на свободу должен выйти политолог Виталий Шкляров. Его вроде как отпустили из СИЗО под личное поручительство другого политолога Юрия Воскресенского (
У адвоката есть те же ожидания, но пока нет самого Шклярова.
Адвокат Шклярова Антон Гашинский сообщил Onliner, что не знает, где сейчас находится Виталий Шкляров:
— Я с утра принес документы в СИЗО, мне сказали, что Виталия у них нет в связи с изменением меры пресечения. Звоню в Следственный комитет — отвечают, что ничего не менялось, никакой смены меры не было. Я не знаю, где сейчас Виталий, звоните Воскресенскому.
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Члену президиума Координационного совета Лилии Власовой сегодня изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного...
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