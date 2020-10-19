Лилия Власова тоже на свободе. Она стала еще одним освобожденным участником «встречи с Лукашенко»

Источник материала: Onliner

Члену президиума Координационного совета Лилии Власовой сегодня изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного совета.

— Мы подтверждаем смену меры пресечения Лилии Власовой на домашний арест. Все ограничения, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, в силе, как и в случае с Ильей Салеем, — прокомментировала пресс-служба Координационного совета.

Напомним, она стала очередным освобожденным участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Лилия Власова была задержана 31 августа. В отношении нее возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Также под домашний арест был переведен (еще в пятницу) адвокат Марии Колесниковой Илья Салей. Так подтвердилась информация от соседей.

А еще сегодня стало известно, что на свободу должен выйти политолог Виталий Шкляров. Его вроде как отпустили из СИЗО под личное поручительство другого политолога Юрия Воскресенского ( вышел неделей ранее под домашний арест). Об этом «Новой газете» сообщил сам Воскресенский.

У адвоката есть те же ожидания, но пока нет самого Шклярова.

Адвокат Шклярова Антон Гашинский сообщил Onliner, что не знает, где сейчас находится Виталий Шкляров:

— Я с утра принес документы в СИЗО, мне сказали, что Виталия у них нет в связи с изменением меры пресечения. Звоню в Следственный комитет — отвечают, что ничего не менялось, никакой смены меры не было. Я не знаю, где сейчас Виталий, звоните Воскресенскому.