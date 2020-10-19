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Лилия Власова тоже на свободе. Она стала еще одним освобожденным участником «встречи с Лукашенко»

19.10.2020 14:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Члену президиума Координационного совета Лилии Власовой сегодня изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного совета.

— Мы подтверждаем смену меры пресечения Лилии Власовой на домашний арест. Все ограничения, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, в силе, как и в случае с Ильей Салеем, — прокомментировала пресс-служба Координационного совета.

Напомним, она стала очередным освобожденным участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Лилия Власова была задержана 31 августа. В отношении нее возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Также под домашний арест был переведен (еще в пятницу) адвокат Марии Колесниковой Илья Салей. Так подтвердилась информация от соседей.

А еще сегодня стало известно, что на свободу должен выйти политолог Виталий Шкляров. Его вроде как отпустили из СИЗО под личное поручительство другого политолога Юрия Воскресенского (вышел неделей ранее под домашний арест). Об этом «Новой газете» сообщил сам Воскресенский.

У адвоката есть те же ожидания, но пока нет самого Шклярова.

Адвокат Шклярова Антон Гашинский сообщил Onliner, что не знает, где сейчас находится Виталий Шкляров:

— Я с утра принес документы в СИЗО, мне сказали, что Виталия у них нет в связи с изменением меры пресечения. Звоню в Следственный комитет — отвечают, что ничего не менялось, никакой смены меры не было. Я не знаю, где сейчас Виталий, звоните Воскресенскому.

 
 
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Члену президиума Координационного совета Лилии Власовой сегодня изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного...
 
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