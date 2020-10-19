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На площади Независимости проходят два митинга пенсионеров
Источник материала: Onliner
Вот уже третий понедельник подряд пенсионеры Минска и других городов выходят на марши. Сегодня пожилые люди с бело-красно-белыми флагами и плакатами снова пришли на площадь Независимости. Одновременно там стала формироваться еще одна толпа — в ней пенсионеры с красно-зелеными флагами.
Участники протестного митинга собрались возле Красного костела. Сторонники действующей власти — у памятника Ленину. Среди последних много людей в форме. Возможно, это ветераны МВД, МЧС и других силовых структур. Также в районе Дома правительства наши корреспонденты насчитали не менее 15 автобусов, в которых организованно привезли участников провластной акции.
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Вот уже третий понедельник подряд пенсионеры Минска и других городов выходят на марши. Сегодня пожилые люди с бело-красно-белыми флагами и плакатами снова пришли...
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