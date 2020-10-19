На площади Независимости проходят два митинга пенсионеров

Источник материала: Onliner

Вот уже третий понедельник подряд пенсионеры Минска и других городов выходят на марши. Сегодня пожилые люди с бело-красно-белыми флагами и плакатами снова пришли на площадь Независимости. Одновременно там стала формироваться еще одна толпа — в ней пенсионеры с красно-зелеными флагами.