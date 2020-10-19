ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На площади Независимости проходят два митинга пенсионеров

19.10.2020 14:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вот уже третий понедельник подряд пенсионеры Минска и других городов выходят на марши. Сегодня пожилые люди с бело-красно-белыми флагами и плакатами снова пришли на площадь Независимости. Одновременно там стала формироваться еще одна толпа — в ней пенсионеры с красно-зелеными флагами.

Участники протестного митинга собрались возле Красного костела. Сторонники действующей власти — у памятника Ленину. Среди последних много людей в форме. Возможно, это ветераны МВД, МЧС и других силовых структур. Также в районе Дома правительства наши корреспонденты насчитали не менее 15 автобусов, в которых организованно привезли участников провластной акции.

На площади Независимости проходят два митинга пенсионеров

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот уже третий понедельник подряд пенсионеры Минска и других городов выходят на марши. Сегодня пожилые люди с бело-красно-белыми флагами и плакатами снова пришли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда в Беларуси отменят список запрещенных профессий для женщин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика