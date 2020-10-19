Разбили за плакат с цитатой из Уголовного кодекса или само разбилось? Странная история

Источник материала: Onliner

История странная, поэтому сначала только факты: Volkswagen был припаркован за воротами частного дома в деревне Прилесье (Минский район, не доезжая Привольного по могилевской трассе). В авто был плакат с цитатой из Уголовного кодекса: ст. 128 «Преступления против безопасности человечества». В ночь с 16 на 17 октября стекло задней двери этого автомобиля оказалось разбито. Корреспондент Onliner поговорил о случившемся с владельцем машины.

Совпадение?

— Сам я не видел, как все случилось. В ночь с пятницы на субботу машина стояла за воротами возле частного дома в Прилесье. Вечером со стеклом все было нормально, а утром оно уже было разбито, — рассказал собеседник.

Ночь в небольшой деревне: никто ничего не видел, никто ничего не слышал — так?

— Камер видеонаблюдения нет, но машина стояла вплотную к воротам, и (чисто теоретически) легко было стукнуть или что-нибудь кинуть. Хочется верить, что само разбилось. То есть я не могу заявлять, что стекло разбил кто-то именно из-за наличия плаката, — отметил наш читатель.





Что за плакат?

На плакате, о котором идет речь, написана цитата из ст. 128 Уголовного кодекса. Поскольку статья приведена не полностью (она достаточно объемная), приведем ее здесь в несокращенном варианте.

«Статья 128. Преступления против безопасности человечества

Депортация, незаконное содержание в заключении, обращение в рабство, массовое или систематическое осуществление казней без суда, похищение людей, за которым следует их исчезновение, пытки или акты жестокости, совершаемые в связи с расовой, национальной, этнической принадлежностью, политическими убеждениями и вероисповеданием гражданского населения, —

наказываются лишением свободы на срок от семи до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.

Примечание. Под пыткой понимается любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняются сильная боль, физическое или психическое страдание в целях понуждения данного лица либо третьего лица к действиям, противоречащим их воле, в том числе чтобы получить от них сведения или признания, а также в целях наказания либо в иных целях либо по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом, выступающим в официальном качестве, с использованием своих служебных полномочий, или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдания, которые возникают вследствие применения мер процессуального или иного законного принуждения».

С плакатом вообще интересная история. Наш читатель, хозяин Volkswagen, рассказал, что не сам его рисовал.

— Я его нашел на земле еще после первого марша, и вот с тех пор он «прописался» у меня в машине, — объяснил собеседник.





Что дальше?

В милицию автовладелец не обращался.

— Поговорил с юристом: тот сказал, что в этом есть смысл, только если хочу им статистику попортить, так как, скорее всего, придет формальный ответ, — пояснил свое решение наш читатель.

В завершение он поблагодарил всех небезразличных, кто знаком с его ситуацией, отметив, что их поддержка окрыляет, а также поблагодарил неизвестного ему автора плаката.

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