|
Белорус сделал надпись «3%» на остановке. На него завели уголовное дело
Источник материала: Onliner
Житель Постав нанес краской бело-красно-белый флаг и надпись «3%» на автобусную остановку. Инцидент произошел на улице 17 Сентября. В ту же ночь парня задержали. По его словам, протестными рисунками он хотел выразить свою политическую позицию,
Против молодого человека возбуждено уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества. Сейчас он в ИВС.
Подозреваемому 23 года, до задержания он работал администратором агроусадьбы. К уголовной ответственности раньше не привлекался.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Постав нанес краской бело-красно-белый флаг и надпись «3%» на автобусную остановку. Инцидент произошел на улице 17 Сентября. В ту же ночь парня задержали. По...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)