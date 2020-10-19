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Белорус сделал надпись «3%» на остановке. На него завели уголовное дело

19.10.2020 14:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Житель Постав нанес краской бело-красно-белый флаг и надпись «3%» на автобусную остановку. Инцидент произошел на улице 17 Сентября. В ту же ночь парня задержали. По его словам, протестными рисунками он хотел выразить свою политическую позицию, сообщает пресс-служба МВД.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества. Сейчас он в ИВС.

Белорус сделал надпись «3%» на остановке. На него завели уголовное дело
Белорус сделал надпись «3%» на остановке. На него завели уголовное дело

Подозреваемому 23 года, до задержания он работал администратором агроусадьбы. К уголовной ответственности раньше не привлекался.

 
 
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Житель Постав нанес краской бело-красно-белый флаг и надпись «3%» на автобусную остановку. Инцидент произошел на улице 17 Сентября. В ту же ночь парня задержали. По...
 
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