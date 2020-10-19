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Погодные фотографии года: чудо-облако Патагонии и лунное гало в Могилеве
19.10.2020 14:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Уже пятый год подряд Королевское метеорологическое общество выбирает лучшие в мире фотографии погоды. В этом году на конкурс было прислано более чем 7700 снимков. Публичным голосованием были определены 26 финалистов из 15 стран. Именно за эти работы было отдано подавляющее большинство голосов - 11 275.
Затем авторитетное жюри определило победителя Weather Photographer of the Year 2020. Им стал американский фотограф Рудольф Сулган со снимком "Снежная буря" (Blizzard). Фотография сделана на Бруклинском мосту в Нью-Йорке во время сильной метели.
Юным погодным фотографом года стала 17-летняя Стефания Колесник из России с работой "Frozen Life". А приз зрительских симпатий получил кадр "Байкальское сокровище", сделанный российским фотографом Алексеем Трофимовым в Сибири.
Среди финалистов погодного конкурса - белорусский фотограф Михаил Капычка со снимком "Лунное гало".
Погода во многих ее проявлениях может стать для фотографа интереснейшим объектом и потрясающей работой. Зная ее непостоянство, нужно оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы сделать снимок своей мечты, приложить много усилий и терпения, чтобы сделать идеальный снимок.
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Победителей конкурса Weather Photographer of the Year 2020 объявили в минувшую субботу в Лондоне. Смотрите в фотоленте кадры победителей и финалистов.
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