ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погодные фотографии года: чудо-облако Патагонии и лунное гало в Могилеве

19.10.2020 14:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Уже пятый год подряд Королевское метеорологическое общество выбирает лучшие в мире фотографии погоды. В этом году на конкурс было прислано более чем 7700 снимков. Публичным голосованием были определены 26 финалистов из 15 стран. Именно за эти работы было отдано подавляющее большинство голосов - 11 275.

Затем авторитетное жюри определило победителя Weather Photographer of the Year 2020. Им стал американский фотограф Рудольф Сулган со снимком "Снежная буря" (Blizzard).  Фотография сделана на Бруклинском мосту в Нью-Йорке во время сильной метели. 

© Photo : Mogens Trolle / / Wildlife Photographer of the Year
Лучшие фото дикой природы
15

Юным погодным фотографом года стала 17-летняя Стефания Колесник из России с работой "Frozen Life". А приз зрительских симпатий получил кадр "Байкальское сокровище", сделанный российским фотографом Алексеем Трофимовым в Сибири.

Среди финалистов погодного конкурса - белорусский фотограф Михаил Капычка со снимком "Лунное гало".

Погода во многих ее проявлениях может стать для фотографа интереснейшим объектом и потрясающей работой. Зная ее непостоянство, нужно оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы сделать снимок своей мечты, приложить много усилий и терпения, чтобы сделать идеальный снимок. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победителей конкурса Weather Photographer of the Year 2020 объявили в минувшую субботу в Лондоне. Смотрите в фотоленте кадры победителей и финалистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пока по прогнозу: доллар подешевел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика