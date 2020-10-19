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Потепление будет? Точный прогноз погоды в Беларуси до конца рабочей недели

19.10.2020 14:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. Прохладная погода в Беларуси к концу недели сменится потеплением, таким прогнозом порадовали в Белгидрометцентре.

© Sputnik
Фотофакт: в Витебске выпал первый снег

Во вторник погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами сгустится слабый туман. Ожидается западный умеренный, по северо-восточной половине порывистый ветре, днем в отдельных районах - сильный порывистый. Из-за этого синоптики даже объявили штормовое предупреждение.

Минимальная температура воздуха ночью составит -1..+5°С, днем потеплеет до +5..+11°С. В среду 21 октября ночью в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Будет облачно, ночью с прояснениями.

В ночные часы в северных, утром и днем и в центральных районах республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Будет дуть южный, юго-западный умеренный ветер. Ночью столбик термометра покажет 0..+7°С, в середине дня воздух прогреется до +5..+11°С, по югу и западу страны будет до +12..+13°С.

В четверг Беларусь окажется под влиянием фронтальных разделов и теплой воздушной массы, поступающей с Западной Европы. Будет облачно, днем с прояснениями.

© Sputnik / Мария Амелина
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"Ночью и утром на большей части территории республики, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый, по северу в отдельных районах - сильный порывистый", - рассказали синоптики.

22 октября в ночные часы температура воздуха будет держаться в районе +4..+10°С, днем столбик термометра поднимется до +11..+17°С, по югу и западу страны - до +18..+19°С.

По данным погодного ресурса Gismeteo, в пятницу в республике сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью минимальная температура воздуха составит в районе +9°С, в середине дня потеплеет до +13°С. В выходные теплая погода продолжится.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится прохладная погода, однако ближе к пятнице ситуация изменится.
 
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