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Nokia поможет NASA запустить на Луне сеть 4G

19.10.2020 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Nokia получила от NASA контракт на развертывание беспроводных систем связи 4G на Луне. Об этом пишет CNN. Заявление о проекте также опубликовала Bell Labs — дочерняя компания Nokia, которая займется его реализацией вместе с инжиниринговой компанией Intuitive Machines. Об этом рассказывает РБК.


Фото: Unsplash.com

Bell Labs получит от NASA 14,1 млн долларов для работы над проектом. В космическом агентстве заявили, что сеть 4G обеспечит на Луне более надежную связь, чем радиосигналы. Как и на Земле, лунную сеть 4G планируют со временем модернизировать до стандарта 5G.

Аппаратное обеспечение лунной беспроводной связи будет иметь свои особенности. Сетевое оборудование построят с учетом естественных условий на Луне: высокой температуры, радиации и вакуума. Кроме того, оборудование должно бесперебойно работать во время взлетов и посадок космических аппаратов, которые создают на поверхности Луны серьезные вибрации, пишет CNN.

Сеть 4G на Земле поддерживается большими вышками с генераторами энергии и радиосигналов. В Bell Labs придумали технологию, которая позволяет делать вышки меньшего размера. Диапазон их сигнала более ограниченный, чем у традиционных, но они потребляют меньше энергии и больше подходят для перевозки в космическом аппарате. На Земле вышки Bell Labs применяют для создания сетей 5G.

NASA планирует построить лунную базу к 2028 году. На создание технологий, которые потребуются для решения этой задачи, агентство выделило 370 млн долларов. Их получат компании, работающие над решениями в области беспроводной связи, производства электроэнергии, робототехники и др. Среди выбранных компаний — SpaceX Илона Маска и американский военно-промышленный гигант Lockheed Martin.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, который поддерживает коммерческое освоение ресурсов на Луне и других космических телах.

 
 
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