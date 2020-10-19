Источник материала: Tut.by

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о самой постыдной роли в своей фильмографии. Об этом она написала , отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-сторис.



Фото: instagram.com/asmuskristina

Звезда российского кино призналась, что ни за что бы не согласилась играть в фильме Сарика Андреасяна «Что творят мужчины». Также Асмус пояснила, что всегда комплексовала, раздеваясь перед камерой.

По сюжету картины несколько парней поспорили о том, кто из них соблазнит наибольшее количество девушек. Кристина Асмус появляется в одном эпизоде с Таиром Мамедовым. Девушка изображала легкомысленную блондинку, которая была готова на все ради новой модели смартфона из линейки iPhone. В постельной сцене с Мамедовым Асмус осталась в одном нижнем белье.

Ранее актриса ответила на вопрос о желании сняться в порно. Актриса сказала, что относится к такой идее отрицательно.

Напомним, что сейчас в прокате идет фильм «Китобой» , в котором снялась Кристина Асмус: она сыграла «раздевающуюся девушку из секс-видеочата». Но обнажаться в этот раз ей не пришлось. «Прям даже обидно», — написала у себя в социальных сетях Кристина.

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