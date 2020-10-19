«Конечно, вдохновлялись Дегелько». Создатели клипа о Шчучыншчыне - о том, как он появился на свет

Источник материала: Tut.by

За последние дни белорусы научились не только произносить слово «Шчучыншчына» без запинки, но и напевать его на манер клипа «восходящей звезды белорусской эстрады Елены ЖелудOk». Это лирическая героиня юмористического сериала, который выходит на канале « ЧинЧинЧенэл ». В нем снимаются купаловцы Михаил Зуй и Дмитрий Есеневич, а режиссером и соавтором идеи является Андрей Кашперский. Поговорили с Андреем и Михаилом о том, как родилась песня, почему остальные видео в канале посвящены чиновникам и в чем главная идея проекта.

«Все должно быть как на государственном телевидении»

Первый пост в канале «ЧинЧинЧенэл» появился 14 августа — это была фотография с двумя актерами в образе чиновников. Дальнейшие видео посвящены им же. Но с выборами и последующими событиями создание героев никак не связано.

— Все началось давно, когда мы с Мишей хотели сделать клип для группы Zui, — вспоминает Андрей. — Думали долго и прописали несколько вариантов в качестве сценария. Затем решили, что сейчас для таких амбициозных идей не время.

Зато в процессе обсуждения сценариев Михаил рассказал Андрею про персонажей чиновников. Они существовали уже несколько лет.

— Конкретных прототипов у образов чиновников нет. Лет пять назад в Купаловском мы делали капустник. Для одного из номеров мы придумали чиновников, которые приходят в театр и оптимизируют его по-своему. Зачастую так и происходит, — объясняет Михаил. — В частности, тогда мы придумали, что они хотят установить турникеты за кулисами — вот такие номенклатурные и бюрократические моменты.

Когда Михаил и Дмитрий выступили, всем понравилось. Они продолжили историю образов на другом капустнике, выступили у знакомых, актеров пригласили в программу «Хай Так» на телеканале «Белсат»… Уже потом, после знакомства с Андреем, родилась идея сделать так, чтобы чиновники как бы создали свой YouTube-канал для связи с молодежью. По задумке, там, как и на государственном телевидении, все должно быть «немного не по-настоящему».

— И каждый человек, который появляется в кадре, выглядит как подставной, — описывает идею Андрей. — Такое предложение было озвучено еще в начале июня. Только в июле мы сняли первую серию. А уже потом начали снимать видео в парке Горького и другие.

— Нам всегда хотелось сделать что-то по своим ощущениям юмора. Что-то более длительное, цельное , — добавляет Михаил. — Мы очень рады, что нашли Андрея Кашперского, с которым, можно сказать, срослись и открыли канал.

Опубликовать готовые серии получилось лишь в августе, потому что съемки велись на кассету, и команде нужно было время, чтобы оцифровать материал и местами даже переозвучить.

— Когда у нас все было готово, случилось то самое 9 августа. Изначально мы вообще не вкладывали никакого подтекста, связанного с поствыборами. Если бы мы наладили технологию оцифровки и монтажа, выпустили бы на два месяца раньше.

И да, команда думала о том, насколько этично выпускать подобные юмористические ролики после произошедшего в августе:

— Но мы показывали людям уже отснятый материал, чтобы проверить, насколько им нравится. Видели их реакцию, как они смеялись — люди наконец вдохнули свежего воздуха. Мы решили: «Да, надо делать сейчас». Это поможет отвлечься и поднять упадническое настроение.

«Давно хотел повторить это подмигивание»

Елену ЖелудOk придумали все вместе — Андрей, Михаил и Дмитрий.

— Да, конечно, за основу мы брали Ксению Дегелько, — признается Андрей. — И я уже очень-очень давно хотел сделать такой же кадр с подмигиванием в камеру, как это было в оригинале. Собственно, я этого добился, на нее и ориентировались.



Кадр из клипа «Шчучыншчына»

В реальности Елену ЖелудOk зовут Елена Зуй-Войтеховская, она актриса Белорусского молодежного театра, жена Михаила и вокалистка в группе Zui, где также играют Михаил и Дмитрий.

— Когда мы еще не сумели снять клип, но уже начали работать с образами чиновников, мне хотелось поработать и с Леной, — говорит Андрей. — Других кандидатур на роль Елены ЖелудOk не было. И, если вы заметили, она появляется еще в первом большом ролике «ЧинЧинЧенэла» — Лена сыграла девушку с коляской, которую из кадра убирает телохранитель. Кроме того, в «Шчучыншчыне» нужен был человек, который умеет использовать свои вокальные данные. А мне кажется, Лена — одаренная певица, и при этом может спародировать нужный нам настрой. Так что сценарий сразу писался под нее.

Текст «Шчучыншчыны» написали Михаил и Дмитрий. Еще даже не в этом году: однажды, будучи на гастролях, актеры увидели журнал, где было написано «Шчучыншчына». Начали импровизировать и «перекидывать» его друг другу — в этом стендапе родилась музыкальность.

— Ребята же все-таки еще и музыканты: сперва были участниками группы «Детидетей», затем — ili-ili, ну, а потом уже Zui. Они часто сочиняют музыку, «Шчучыншчына» — не первое и не последнее произведение в этом жанре. Все они рождаются более-менее стандартно. Михаил и Дмитрий жили с этой рифмой больше года, только одну строчку нам помог написать Андрусь Горват.

Эту строчку вы можете услышать в самом начале клипа: «Тут ручаі як рушнікі». Именно поэтому фамилию Горвата вы можете найти в финальных титрах.



Кадр из клипа «Шчучыншчына»

Елену для клипа снимали на зеленом фоне, поэтому все «ручаі» и зубры появились после монтажа:

— Я был убежден, что это надо делать максимально быстро и максимально любительски. Поэтому нашел студию, которая находится максимально близко к моему дому, — смеется режиссер. — Взял свой мобильный телефон, причем без штатива, чтобы на месте решить, куда его закрепить. Хотелось чуть ли не все движения продумывать на самой площадке.

«Извините, что раньше не ставил лайки»

В итоге почти так и вышло: очень многое родилось на самой площадке, если не считать, что Михаил дома немного отрепетировал хореографию с Еленой. По мнению Андрея, такой подход добавил аутентичности клипу.

Правда, такой вирусности от ролика создатели «ЧинЧинЧенэл» все-таки не ожидали.

— Естественно, когда монтировал клип, прослушал песню 40−50 раз. Моя девушка начала подпевать, ее мама начала подпевать, мой друг, — перечисляет Андрей. — Песня не выходила из головы, но я и не думал, что она может вот так «взорваться». Но мне главное, что песня попала в меня и я ее люблю. Мы могли ехать с девушкой в деревню, слушать «Шчучыншчыну» на повторе пять раз и радоваться ее существованию.

Все, что люди присылают в инстаграм «ЧинЧинЧэнел», ребята отслеживают, и стараются охватить другие соцсети. Андрей говорит, что старается зрителей поощрять и отвечать им:

— Мне очень нравится, что клип и песня вдохновляют людей на собственное творчество. Стараюсь всем отвечать в «чиновничьем стиле». Для меня это новый опыт, когда приходит 200 сообщений подряд. Обычно люди тоже пишут в том же стиле: «Слушаюсь и повинуюсь», «Извините, что раньше не ставил лайки, исправлюсь». В общем, отдают энергию обратно.

Кстати, когда мы связались с ребятами, тоже получили в ответ официальное сообщение.





«Не хотелось бы показывать чиновников клоунами»

Несколько роликов актеры сняли прямо во время протестов: говорят, страха идти туда и снимать не было.

— Может быть, потому что у нас небольшая съемочная группа. А может быть, потому, что есть уверенность в своем деле, что правда за тобой, — предполагает режиссер. — Мы не делаем ничего дурного, даже наоборот, пытаемся повеселить людей. Показать, что чиновники не такие уж страшные, они могут быть и милыми.

Кроме того, то, что Михаил и Дмитрий купаловцы, играет на руку. Был только один случай, когда еще один бывший актер Купаловского Дмитрий Тумас переоделся для съемок в «тихаря» — он чувствовал на себе острые взгляды протестующих. Но все закончилось, как только он расстегнул рубашку и показал майку «Я/Мы купаловцы» — все стали ему улыбаться и помогали команде сделать фото для превью видео.

— Настроение [после ухода из театра] у нас нормальное, — отмечает Михаил. — Конечно, все мы на эмоциональных качелях, но надежда есть. Взять тот же спектакль «Тутэйшыя», который мы выпустили. Мы понимали, что площадку найти будет сложно, поэтому выложили спектакль в открытый доступ. И здесь снова можно повторить, что «беларусы неверагодныя»: собрали для нас 140 тысяч подписчиков за пару дней. А само видео спектакля вышло в тренды YouTube, что с белорусскоязычным контентом не происходило чуть ли не никогда.

Творчество «ЧинЧинЧенэла» — тоже не просто юмор. Создатели стремятся наполнить сериал глубокими, неповерхностными подтекстами, просто стараются делать это тонко.

— Вместо того, чтобы открыто говорить зрителям, о чем мы снимаем, хотелось бы, чтобы каждый посмотрел ролики сам и попытался открыть для себя второй план, как в прямом, так и в переносном смысле. Для меня он важен и на уровне сценария, и на уровне визуала. Если всмотреться, что происходит на втором плане, вы найдете зацепки, — подсказывает режиссер.

Андрей приводит пример простую фразу «белорусские драники под кремлевским майонезом»: не все с первого просмотра разоблачают актуальный подтекст. И в веб-сериале таких моментов множество.

— Мы хотим делать это юмористическим сериалом с глубоким сатирическим уклоном. Хотелось бы, чтобы «ЧинЧинЧенэл» работал для разных зрителей. Кто-то ищет юмор — он посмеется, а кто-то — чего-то большего. И этот человек тоже у нас это найдет. Демагогию вокруг наших смыслов разводить не хотелось бы: пусть зрители разбираются сами.